Systemtekniker till stöd- och träningssystem för JAS 39 Gripen
2026-03-11
Vi söker en systemtekniker som vill vara med och driva vårt arbete med stöd- och träningssystem för Jas Gripen och andra flygsystem framåt. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och analyserar lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Som systemtekniker inom flygteknisk IT-miljö arbetar du med avancerad teknik i en verksamhet som har stor betydelse för Sveriges försvarsförmåga. Rollen omfattar administration och underhåll av servrar, klienter och nätverksutrustning kopplat till JAS 39 Gripen och andra flygsystem. Du ansvarar för installation och konfigurering av lokala stödsystem samt utvärdering av både befintliga och nya systemlösningar.
Arbetet sker i en strukturerad miljö där efterlevnad av regelverk och rutiner är en självklar del av vardagen. IT-säkerhet är centralt och du kommer att arbeta med säkerhetslösningar som ställer höga krav på både noggrannhet och teknisk kompetens.
Du blir en viktig del i det tekniska systemarbetet och bidrar med din expertis i hanteringen av komplexa produkter inom flera teknikområden. Här kombineras teknisk bredd med möjligheten att påverka framtidens flygsystem i en säkerhetsklassad och samhällsviktig miljö.
Tjänsten är placerad i Linköping och resor förekommer.
Om dig
Vi söker dig som har minst gymnasieexamen samt en relevant IT-utbildning, eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig. Du har god systemkunskap inom Windows server- och klientoperativsystem och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har relevant erfarenhet av drift och underhåll i avancerade IT-system baserade på Windows och om du har Microsoftcertifiering eller annan relevant vidareutbildning inom området. Har du dessutom grundläggande kunskaper i Linux, erfarenhet av eller förståelse för SQL-databaser, kunskap inom systemutformning - gärna med fokus på virtuella miljöer där exempelvis Hyper-V och VMware används - eller grundläggande nätverkskunskaper ser vi det som ett stort plus.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har lätt för att samarbeta och kommunicerar på ett lyhört och konstruktivt sätt med andra. Du är strukturerad, planerar och prioriterar arbetet effektivt och håller uppsatta tidsramar. Samtidigt är du flexibel och anpassar dig snabbt till förändrade förutsättningar med en positiv inställning till förändring.
Din befattning/titel kommer att vara systemadministratör.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde test och evaluering som ansvarar för att verifiera och validera den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. Det innebär att kontrollera att FMV har fått det som är beställt och att systemet går att använda som det är tänkt.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Välkommen med din ansökan senast den 1 april 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Jonas Andersson, OFR/S Åsa Guldstrand, OFR/O Johan Källsand och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Susanne Kremsl på telefon 08-782 4000. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta Johanna Samuelson, johanna.samuelson@fmv.se
