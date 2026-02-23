Systemtekniker till sektionen Identitet och behörighet
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Vi söker medarbetare med kompetens inom området Active Directory som vill vara med att vidareutveckla våra it-miljöer och att bygga upp myndighetens driftsorganisation för att kunna hantera större åtaganden kring intern drift.
I din roll kommer du att utveckla, konfigurera och förvalta lösningar kring Active Directory och vår behörighetshantering. Du kommer att ingå i ett team och får möjlighet att vara med och forma myndighetens framtida lösningar inom området.
Vi tror att du lockas att vara med på en spännande resa med en it-driftsmiljö och organisation under omfattande utveckling. Vi tror också att du sporras av utmaningar i vardagen och att leverera säkra, hållbara och effektiva lösningar inom ditt verksamhetsområde.
Vi är i ett uppbyggnadsskede med många spännande utmaningar och vi vill att du som söker, precis som vi, gillar förändring och ny teknik!
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- förvalta och utveckla vårat AD
- tar fram arbetsrutiner och riktlinjer för våran behörighetsstyrning
- samarbeta med övriga organisationen för att kunna vidareutveckla, förbättra och underlätta det dagliga arbetet
- förvaltning samt införande av nya plattformar och tjänster
- omvärldsbevakning kring området ur ett tekniskt perspektiv där vi implementerar förbättringar.
Du måste ha
- akademisk examen inom it område eller motsvarande kunskaper som vi bedömer som likvärdiga
- flerårig aktuell erfarenhet av arbete med ADDS
- goda kunskaper i svenska både i tal och i skrift
- erfarenhet av arbete med certifikathantering
- goda kunskaper i operativsystem windows server.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av att arbeta med stora komplexa driftmiljöer
- erfarenhet av att skapa teknisk dokumentation
- erfarenhet av arbete med domännamnssystem och grupprincipobjekt
- goda kunskaper i Powershell för att skapa automationsscript
- erfarenhet av organisationer med högt ställda säkerhetskrav
- erfarenhet av att ha skapat rutiner och arbetssätt som motsvarar riktlinjer och lagkrav.
Vi vill att du
- har ett högt säkerhetsmedvetande
- är prestigelös och gärna delar med dig av kunskaper och erfarenheter
- är självgående med högt engagemang och tar stort ansvar för det du gör
- är strukturerad och ordningsam
- eftersträvar att ständigt bli bättre och är ansvarstagande för din och teamets vidareutveckling.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Magnus Bernestål, 010-495 35 07 magnus.bernestal@transportstyrelsen.se
. ST, Axel Frick och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-1629. Vi behöver din ansökan senast den 16 mars 2026. Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning It
Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare.
Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur. Ersättning
