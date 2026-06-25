Systemtekniker till Ocean Robotics International
Ocean Robotics International AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Linköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Linköping
2026-06-25
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Vill du arbeta med avancerad undervattensteknik i ett växande teknikbolag?
På Ocean Robotics International utvecklar och bygger vi professionella ROV-system för kunder inom bland annat havsindustri, forskning och försvarsnära verksamhet. Våra system används i krävande miljöer där kvalitet, funktion och tillförlitlighet är avgörande.
Nu söker vi en praktiskt lagd systemtekniker som också vill vara delaktig i byggnation, test, installation och utbildning kopplat till våra system.
Om rollen
Det här är en bred och varierande roll där du kommer arbeta både praktiskt och tekniskt nära våra produkter och kunder. Rollen innebär ett nära samarbete med både utveckling, produktion och försäljning – vilket gör arbetet mångfacetterat, händelserikt och utvecklande.
Arbetet omfattar bland annat:
Teknisk support till kunder och partners
Felsökning av elektronik, mekanik och system
Byggnation och montering av ROV-system
Test och verifiering inför leverans
Service och reparationer
Dokumentation och enklare förbättringsarbete
Installation och driftsättning hos kund
Utbildning av kunder i våra system och arbetssätt
Teknisk support och stöd vid kundprojekt och operationer
Du kommer vara en viktig del i att både driva den dagliga supporten och samtidigt utveckla strukturer, processer och arbetssätt för en växande internationell supportorganisation.
Tjänsten innefattar ibland resor, både inom Sverige och internationellt.
Vi söker dig som
Vi tror att du är en praktiskt lagd tekniker med ett stort teknikintresse och en vilja att lösa problem.
Du behöver inte kunna allt från början eller pricka all kriterier – viktigast är rätt inställning, tekniskt driv och förmåga att ta ansvar.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom något eller flera av följande områden:
Teknisk support eller serviceteknik
El, elektronik eller mekatronik
Mekaniskt montage eller systembyggnation
Felsökning och test
Nätverk eller enklare IT/systemkunskap
Marin teknik, fordon, automation eller industriell utrustning
Kundkontakt, utbildning eller teknisk rådgivning
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
ROV eller undervattensteknik
Försvars- eller industrisystem
Linux, nätverk eller IP-baserade system
CAD eller teknisk dokumentation
Som person tror vi att du är:
Nyfiken och lösningsorienterad
Självgående men prestigelös
Strukturerad och kvalitetsmedveten
Serviceinriktad och kommunikativ
Trygg i att möta och utbilda kunder
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i ett mindre teknikbolag där idéer snabbt blir verklighet och där varje medarbetare gör skillnad.
Du får:
Arbeta med avancerad och spännande teknik
Vara delaktig i hela kedjan – från byggnation till support och installation i fält
Stor möjlighet att påverka och utvecklas
Korta beslutsvägar och nära samarbete
Ett engagerat team med hög teknisk kompetens
Maila CV och gärna några rader om dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: stefan.wallbacks@tb-group.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Systemtekniker Ocean Robotics". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ocean Robotics International AB
(org.nr 556245-1103), http://www.ocean-robotics.com
Låsfjädersgatan 5 (visa karta
)
589 41 LINKÖPING Arbetsplats
Ocean Robotics International Kontakt
Recruitment Specialist | TB-Group AB
Stefan Wallbäcks stefan.wallbacks@tb-group.se Jobbnummer
9978775