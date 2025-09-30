Systemtekniker S-VMX till Trafikverket (konsultuppdrag)
2025-09-30
Systemtekniker S-VMX till Trafikverket (konsultuppdrag)
Vill du arbeta med samhällskritiska system och bidra till ökad trafiksäkerhet i Sverige?
Vi söker en Systemtekniker för videosystemet S-VMX (ITV) till ett konsultuppdrag hos Trafikverket.
Om uppdraget
För att upprätthålla högsta möjliga tillgänglighet, trafiksäkerhet och minsta möjliga miljöpåverkan har Trafikverket installerat avancerade system i sina anläggningar. Ett av de mest kritiska är videosystemet S-VMX (ITV), som används i trafikledningscentralerna för övervakning av vägar och tunnlar.
Som Systemtekniker för S-VMX kommer du att bidra till att säkerställa att dessa system fungerar på bästa sätt. Din roll blir avgörande för att undvika driftstörningar som i värsta fall kan leda till avstängda väganläggningar. Trafikverket erbjuder dessutom utbildning i S-VMX via systemleverantören (på engelska).Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar bland annat:
Förebyggande underhåll (FU) av hårdvara, licenser, konfigurationer, loggar och funktionalitet
Avhjälpande underhåll (AU) vid felanmälningar, inklusive felsökning och åtgärder
Användarstöd och användarutbildning för S-VMX-användare
Systemadministration: konton, rättigheter, behörigheter
Installation och konfiguration av servrar samt uppgraderingar av S-VMX
Kamerahantering: lägga till/ta bort, konfigurera, testa nya kameramodeller
Dokumentation av system och konfigurationer
Kravställning och uppdatering av styrande dokument (TDOK)
Hantering av videoströmmar för andra myndigheter vid beslut av Trafikverket
Deltagande vid investeringar och reinvesteringar (installation, driftsättning, tester)
Utveckling av installationsrutiner, testfall och kvalitetssäkring
Larmuppföljning och eskalering av funktionsbrister till systemleverantören
Maskning av kameror enligt gällande integritetskrav
Platsbesök (planerade och spontana)Kompetenser
Generella krav:
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Förmåga att tillgodogöra sig information på engelska
Goda kunskaper i Microsoft Outlook, Word, Excel och PowerPoint
Erfarenhet (alla krav ska uppfyllas):
Minst 2 års erfarenhet av underhåll, installation och förvaltning av Windowsplattformar eller motsvarande
Minst 2 års erfarenhet av server-klientlösningar via Citrix eller likvärdiga system
Minst 2 års erfarenhet av beställning/hantering av brandväggar, switchar, routrar och VLAN
Minst 2 års erfarenhet av underhållssystem, t.ex. GusMaximo eller likvärdiga
Minst 2 års erfarenhet av konfiguration och driftsättning av IP-kameror
Minst 2 års erfarenhet av videosystem för industriell verksamhet med minst 100 enheter (t.ex. Teleste/S-VMX)
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i ett samhällsviktigt uppdrag med stor påverkan på trafiksäkerhet och tillgänglighet
Konsultuppdrag via Etoile Nordique Kommanditbolag
Fortlöpande kompetensutveckling, inklusive utbildning i S-VMX
Ett kvalificerat uppdrag i nära samarbete med TrafikverketSå ansöker du
Låter detta intressant? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till: info@etoile-nordique.com
Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: info@etoile-nordique.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etoile Nordique KB
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9532194