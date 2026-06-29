Systemtekniker Microsoft 365 arbetsplats/klient
Strömsunds kommun / Supportteknikerjobb / Strömsund Visa alla supportteknikerjobb i Strömsund
2026-06-29
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För Strömsunds kommun är målet enkelt – alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna – och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!
Nu söker IT-enheten i Strömsunds kommun en systemtekniker med inriktning mot Microsoft 365.
IT-enheten ansvarar för att leverera stabil och modern IT-service till kommunens samtliga förvaltningar, avdelningar och kommunala bolag. Hos oss arbetar åtta engagerade tekniker inom områden som systemförvaltning, nätverk, drift och support – tillsammans skapar vi förutsättningar för en effektiv och säker digital arbetsmiljö.
Därför ska du välja oss
• Hos oss får du arbeta i en mindre IT-organisation där det finns stora möjligheter att påverka din egen utveckling och bredda din kompetens
• Du blir en del av en verksamhet i tydlig utveckling, där din insats gör verklig skillnad.
• Du får vara med och forma hur vi arbetar med digitalisering och moderna IT-lösningar framåt.
• Du arbetar med samhällsviktig verksamhet – varje dag bidrar du till att få viktiga funktioner att fungera för kommunens medarbetare och invånare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som systemtekniker hos oss arbetar du både operativt och utvecklingsinriktat med vår Microsoft 365-miljö. Du är med och säkerställer en stabil, säker och modern digital arbetsplats samtidigt som du driver förbättringar och utvecklar nya lösningar.
Du blir en del av ett engagerat team, där vi samarbetar nära varandra och delar kunskap för att utvecklas tillsammans.
Du kommer också att delta i projekt med andra verksamheter inom kommunen där din kompetens behövs och där du jobbar både med interna och externa kontakter.
I rollen kommer du bland annat att:
• förvalta, utveckla och förbättra våra tjänster inom Microsoft 365
• arbeta med teknisk administration, felsökning och optimering av plattformen
• automatisera och effektivisera arbetssätt med hjälp av PowerShell, Power Automate och andra verktyg
• delta i projekt, införanden och vidareutveckling av nya funktioner och tjänster
• samarbeta med verksamheten för att skapa nytta, förenkla vardagen och möta verksamhetsbehov
• bidra till säkerhet, struktur och styrning inom Microsoft 365
• tillsammans med teamet arbeta med andra on-prem- och SaaS-tjänster som ingår i kommunens IT-miljöKvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning mot IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet av att arbeta som systemtekniker eller i en liknande teknisk roll, och som har god praktisk erfarenhet av förvaltning och utveckling inom Microsoft 365.
Du trivs i en roll där du får kombinera drift, utveckling och förbättringsarbete, och vill vara med och utveckla en modern digital arbetsplats. Du har också förmåga att själv planera, genomföra och dokumentera ditt arbete.
Vi ser att du har erfarenhet av flera av följande områden. Certifiering inom något eller några av områdena är meriterande :
• SharePoint Online
• Micosoft Teams
• Microsoft Intune
• OneDrive
• Power Platform, exempelvis Power Automate och Power Apps
• Microsoft Copilot
• Microsoft Purview
• PowerShell
• Windows Server
För att lyckas i rollen tror vi också att du:
• arbetar strukturerat och lösningsorienterat
• tar ansvar och driver ditt arbete framåt
• har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer
• kan omsätta tekniska möjligheter till praktisk nytta för verksamheten
B-körkort krävs för tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi har gjort ett genomtänkt val av kanaler för den här rekryteringen. Vi vill inte bli kontaktade av försäljare, vänligen respektera detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330629". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömsunds Kommun
(org.nr 212000-2486)
Box 500 (visa karta
)
833 24 STRÖMSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Strömsunds kommun Kontakt
Vision
Maja Gahlin maja.gahlin@stromsund.se 0670-16744 Jobbnummer
9982388