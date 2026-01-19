Systemtekniker med fordonsspecifik erfarenhet av ER1/Regina
Tracon Group AB / Maskinreparatörsjobb / Västerås Visa alla maskinreparatörsjobb i Västerås
2026-01-19
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tracon Group AB i Västerås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Systemtekniker till uppdrag inom tåg - var med och forma framtidens fordonsunderhåll!
Är du en tekniskt kunnig problemlösare med erfarenhet av ER1 eller Regina? Gillar du att arbeta praktiskt och trivs i en händelserik miljö där teknik och utveckling går hand i hand? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig!
Vi söker just nu engagerade och drivna systemtekniker till flera spännande uppdrag hos våra kunder inom tågbranschen.
I rollen som systemtekniker får du en nyckelposition i det dagliga arbetet med att säkerställa pålitlig drift av fordonen. Du arbetar med underhåll, felsökning och förbättringsåtgärder - alltid nära tekniken och fordonen. Här får du använda och utveckla din tekniska kompetens i en varierande roll där varje dag bjuder på nya utmaningar.
Huvudsakligt ansvar:
Utföra underhåll, felsökning, modifieringar på fordon.
Arbeta enligt givna instruktioner och rutiner i befintliga system.
Registrera och dokumentera utfört arbete, såsom åtgärder, tidsåtgång och materialförbrukning i aktuella system.
Krav för tjänsten:
Dokumenterad erfarenhet av fordonstypen ER1 eller Regina.
Kunskap och förståelse för tågbranschen.
Kunna läsa och förstå el-schema och mekaniska ritningar samt vana att arbeta efter strukturerad dokumentation.
Elutbildning eller motsvarande erfarenhet (alternativt el- eller tekniskt gymnasium)
IT-vana, gärna med goda kunskaper i Office 365
B-körkort
Svenska: flytande i tal och skrift.
Engelska: baskunskaper i tal o skrift.
Vi erbjuder dig:
Möjligheten att snabbt växa och utvecklas inom företaget
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Attraktiv lön
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du är flexibel och trivs med att ta eget ansvar i ditt arbete. Eftersom rollen innebär samarbete med flera olika yrkesgrupper är du social, prestigelös och en lagspelare. Du har ett konsultmässigt förhållningssätt och strävar alltid efter att skapa mervärde för kunden.
Övrig information:
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
Lön: Enligt överenskommelse
Placering: Södermanland/Stockholm/Västra Götaland
Skiftarbete kan förekomma
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tracon Group AB
(org.nr 559133-4569) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södermanland/Stockholm/Västra Götaland Jobbnummer
9692994