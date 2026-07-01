Systemtekniker, IT-service
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen / Supportteknikerjobb / Varberg Visa alla supportteknikerjobb i Varberg
2026-07-01
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som systemtekniker och trivs i en roll där både teknik och samarbete står i fokus. Du kommer vara en central del i vår förvaltningsorganisation och arbeta nära våra systemförvaltare, användare och tekniska specialister i kommunen.
Rollen passar dig som gillar att ta ansvar, vill förstå hur systemen används i verksamheten och är trygg med att vara den tekniska länken mellan IT och verksamheterna. Arbetsuppgifter
Som systemtekniker kommer du bland annat att:
• Ansvara för den tekniska driften av flera verksamhetssystem
• Utföra installationer, uppgraderingar och konfigurationer i framför allt Windows Server-miljöer
• Arbeta med SQL Server för felsökning, databasadministration, prestandaanalys och scriptning
• Felsöka komplexa tekniska problem i samverkan med systemförvaltare och leverantörer
• Vara teknisk expertstöd i förvaltningens processer såsom incidenter, ändringshantering och förbättringsarbete
• Delta i projekt kopplat till nya lösningar eller vidareutveckling av befintliga system
• Övervaka systemens hälsa, säkerhet och prestanda
• Dokumentera tekniska förändringar och rutinerKvalifikationer
För att lyckas i rollen tror vi att du har följande profil:
En engagerad medarbetare med bakgrund inom ITdrift som vill vara med och säkerställa stabila, säkra och kvalitativa leveranser. I rollen är du en viktig del av verksamheten och bidrar med både din tekniska kompetens och din förmåga att omsätta krav till fungerande lösningar i praktiken.
Du har en god förståelse för vikten av hög ITsäkerhet och arbetar aktivt för att säkerställa att våra lösningar uppfyller både interna krav och externa regelverk. Säkerhet är en naturlig del av ditt arbete, och du har ett medvetet och strukturerat förhållningssätt i allt från planering till genomförande.
Du samarbetar lätt med både tekniska och icketekniska kollegor och kan förklara tekniska lösningar på ett enkelt och tydligt sätt, med fokus på kundens behov.
Vi söker därför dig som är prestigelös och trivs i en miljö där samarbete och gemensamt ansvar är centralt. Du tar egna initiativ, driver ditt arbete framåt och har förmåga att planera, prioritera och genomföra uppgifter på ett självständigt och effektivt sätt. Samtidigt är du lyhörd för verksamhetens behov och bidrar till ett gott arbetsklimat.Kvalifikationer
• Mycket god erfarenhet av Windows Server
• Goda kunskaper i Microsoft SQL Server
• Dokumenterad flerårig erfarenhet av server-drift i windowsmiljö.
• Svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet av Linux
• Erfarenhet av integrationsplatform
• Förståelse för ITIL
• Kunskaper inom PowerShell eller annan automatisering
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 .
Frågor kring tjänsten besvaras tidigastefter den 3 augusti pga semester.
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, till exempel genom medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller giltigt tillstånd att vistas och arbeta här eller undantag från det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333833". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
Östra Långgatan 24 (visa karta
)
432 80 VARBERG Arbetsplats
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
EC IT-avdelningen
Mattias Svensson mattias.svensson@varberg.se 0340-697680 Jobbnummer
9986256