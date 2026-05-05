Systemtekniker inriktning digital arbetsplats och klientplattform till FEV
2026-05-05
Lockas du av att arbeta med modern IT, hållbara lösningar och en digital arbetsplats i ständig utveckling? Hos oss får du en varierad vardag tillsammans med ett engagerat team, där du är med och formar hur IT används i en samhällsviktig verksamhet. Nu söker vi en systemtekniker med inriktning digital arbetsplats och klientplattform.
En modern och hållbar digital arbetsplats
Hos oss är den digitala arbetsplatsen en central del av både vårt hållbarhetsarbete och vår digitala utveckling. Vi tar ett helhetsgrepp om hållbar IT genom hela livscykeln och utvecklar nya AI-stödda arbetssätt där Microsoft Copilot ingår som en naturlig del.
IT-gruppen ansvarar för att företagets IT-landskap är säker, robust och modern. Vi arbetar nära verksamheten för att omsätta behov till fungerande, användarvänliga och hållbara IT-lösningar.
Arbeta som systemtekniker med inriktning digital arbetsplats
I rollen ansvarar du för utveckling och förvaltning av vår moderna klientplattform och digitala arbetsplats. Du arbetar både operativt och strategiskt med vår klientplattform, med tillhörande tjänster. Rollen innefattar även ansvar för hela livscykeln kring klientutrustning, från inköp och konfiguration till återbruk och avveckling. Fokus är hållbarhet, standardisering och en modern användarupplevelse.
Vår digitala arbetsplats omfattar datorer, mobiler och plattor samt gemensamma miljöer som skrivare och konferensrumsteknik. Vi arbetar kontinuerligt med att förenkla och förbättra våra digitala samarbetsverktyg och hur de används i vardagen.
Du samarbetar tätt med kollegor inom bl.a. nät, infrastruktur och säkerhet, för att ta fram lösningar som är både säkra och användarvänliga. En viktig del av uppdraget är att vidareutveckla den digitala arbetsplatsen i takt med nya tekniker.
I rollen ingår även kvalificerad IT-support vid mer avancerade ärenden, där du felsöker och åtgärdar incidenter kopplade till hårdvara, mjukvara och nätverk.
Du har ett starkt intresse för den moderna digitala arbetsplatsen och trivs att arbeta med klientplattformen nära slutanvändarna. Att kombinera teknik, struktur och användarupplevelse faller sig naturligt och du drivs av att förstå hur nya arbetssätt och verktyg kan förenkla vardagen.
Du arbetar självständigt men uppskattar även samarbete med andra specialister. Med ett strukturerat helhetsperspektiv tar du ansvar, tänker långsiktigt och ser värdet av standardisering, hållbarhet och kontinuerliga förbättringar. Vidare kommunicerar du enkelt och tydligt med både tekniska och icke-tekniska användare.
Du som söker har:
• Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• God teknisk förståelse och erfarenhet av klientplattformar och hur den digitala arbetsplatsen bör vara uppbyggd och förvaltas
• Erfarenhet av felsökning, incidenthantering och användarstöd i en större organisation
• Djup kunskap i Microsofts operativsystem
• Vana att arbeta med centraliserad hantering av klienter, exempelvis via MS Intune, System Center eller liknande verktyg
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Klientlivscykelhantering med fokus på standardisering, hållbarhet och kostnadseffektivitet
• M365-miljön, inklusive Teams och moderna samarbetsverktyg
• AI-stöd, t.ex. MS Copilot
• Arbete inom samhällsviktig verksamhet, t.ex. energi, vatten eller industri
• Grundläggande kunskap om identitet, säkerhet och åtkomst i klientnära miljöer
• Scriptning eller automation, t.ex. med PowerShell
Kollegorna Staffan och Mattias om gruppen: Vi är en grupp med olika kompetenser och jobbar avslappnat tillsammans. Ibland löser vi saker gemensamt och ibland på egen hand, beroende på vad som funkar bäst. Att vi själva kan påverka hur vi jobbar och vilka tekniska lösningar vi använder oss av är en stor anledning till att jag trivs så bra här.
Anställningsvillkor
• Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
• Heltid
• Tillträde enligt överenskommelse
• Placering Falun, med möjlighet till flexibel arbetsplats delvis av arbetstiden
Välkommen med din ansökan
Registrera din ansökan via länken senast 2026-05-30. Bifoga CV som beskriver utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev. Vi erbjuder medflyttandeservice för respektive genom https://rekryteringslots.se/.
I den här rekryteringen samarbetar vi med rekryterings- och bemanningsföretaget Adecco. Bakgrundskontroll samt alkohol- och drogtest genomförs i slutet av processen.
Vid frågor
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Åsa Lindman, IT-chef via 023-77 46 68 eller maila till asa.lindman@fev.se
alternativt kontakta ansvarig rekryterare Ulrika Struve på Adecco via ulrika.struve@adecco.se
alt. 073-684 70 83.
