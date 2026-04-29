Systemtekniker inom säkerhetssystem till Avarn
Tillsammans är vi Avarn Security Vi är en komplett säkerhetsaktör i Norden och alla vi som jobbar här bidrar till ett tryggare och säkrare samhälle - varje dag, dygnet runt. I vår breda organisation finns många möjligheter till lärande och utveckling. Vi satsar aktivt på en god arbetsmiljö och arbetsplatser där alla känner sig välkomna. Oavsett roll är din insats viktig för att vi tillsammans ska kunna skapa säkerhet och ansvarstagande i världsklass.
Vill du ta nästa steg i din karriär inom säkerhetsteknik - från fälttekniker till en mer systemnära och tekniskt fördjupad roll? Drivs du av avancerad felsökning, komplexa system och att vara den som andra tekniker vänder sig till när det verkligen gäller? Då kan rollen som systemtekniker hos Avarn Security i Linköping vara rätt nästa steg för dig!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Avarn Security Systems en systemtekniker som vill vara med och stärka deras tekniska leverans. Hos Avarn får du arbeta i en av branschens mest kvalificerade tekniska miljöer tillsammans med systemtekniker, projektledare, projektörer, arbetsledare och fälttekniker - ett team där hög kompetens, samarbete och problemlösning står i centrum.
Gruppen i Linköping fungerar som ett centralt tekniskt nav i flera större leveranser, bland annat till kunder inom försvarsindustrin. Här arbetar du nära avancerade säkerhetssystem och komplexa anläggningar där flera tekniska lösningar integreras. Rollen passar dig som vill fördjupa din tekniska kompetens och ta en mer central roll i säkerhetsleveransen.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Systemair. Önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Du erbjuds
En karriärresa vidare från traditionellt fältarbete - till djupare systemansvar och avancerad plattformshantering
En vardag där du arbetar med felsökning, driftsättning och optimering av avancerade säkerhetssystem
Ett team med stark gemenskap, prestigelös kultur och hjälpsamma kollegor
Möjlighet att utvecklas inom flera områden, från avancerade larmplattformar till överordnade system
Stöttande chefer, rikstäckande organisation och goda karriärvägar
En arbetsplats där ansvar, omtanke och samarbete genomsyrar allt
Friskvård, aktiviteter och en arbetsmiljö som värnar både kompetens och välmående
Arbetar med felsökning, underhåll, utökningar och driftsättning av säkerhetssystem
Hanterar flera olika system inom inbrottslarm, passage och CCTV
Arbetar med avancerade, överordnade plattformar som knyter samman flera säkerhetsfunktioner
Stöttar och guidar tekniker - en naturlig del i att ta steget till en mer senior teknisk roll
Samarbetar tätt med kollegor i hela landet, och ibland internationellt
Delar kunskap, löser komplexa tekniska utmaningar och bidrar till förbättrade arbetssätt
Bidrar i tekniska leveranser inom både civil sektor och försvarsindustrin
Det här är rollen där du får använda allt du lärt dig - och fortsätta utvecklas varje dag.
Vi söker dig som:
Har certifiering eller dokumenterad god kompetens inom minst två säkerhetssystem
Har minst fem års erfarenhet som servicetekniker, installatör eller driftsättare
Känner dig trygg i att felsöka, driftsätta och vara en teknisk referens för andra
Ser dig själv ta nästa kliv i karriären - mot en mer systemnära, utvecklande och avancerad roll
Har B-körkort, svenskt medborgarskap och goda kunskaper i svenska och engelska
Tjänsten kräver godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll via polis och länsstyrelse. Vissa uppdrag omfattas av försvarssekretess, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Är tekniskt nyfiken och motiveras av att lösa komplexa problem
Trivs i en roll där du kombinerar självständigt arbete med nära samarbete i team
Har en strukturerad arbetsmetod och ett högt kvalitetstänk
Vill fortsätta utvecklas och bredda din kompetens inom säkerhetssystem
Du identifierar dig med Avarns värderingar:Ansvar - Omtanke - Samarbete.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Linköping
URVAL: Sker löpande
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405)
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avarn Security Systems Kontakt
Leveranschef
Marija Biletic marija.biletic@pn.se +46708803223 Jobbnummer
9881853