Systemtekniker inom lagringsplattformar
Statistiska centralbyrån / Supportteknikerjobb / Örebro Visa alla supportteknikerjobb i Örebro
2026-07-05
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Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-05Arbetsuppgifter
SCB är en lagom stor myndighet med korta beslutsvägar. Vårt arbete påverkar människors vardag och Sveriges framtid.
Inom SCB sker nu stora spännande satsningar inom IT för att stödja SCB:s statistikproduktion. Satsningen innebär uppbyggnad av nytt modernt mjukvarubaserat datacenter samt utvecklingsplattformar som med ny teknik och nya arbetssätt möter SCB:s framtida statistikframställan. I samband med denna satsning söker vi nu fler medarbetare till IT inom olika teknikområden. Vi hoppas att du vill bli en del av vår framtidsvision.
Är du intresserad av att vara med på vår resa och arbeta inom infrastrukturenheten hos oss i våra nybyggda lokaler på norr i Örebro?
Hos oss kommer du att arbeta i en modern driftmiljö. Du får en roll där du tillsammans med cirka trettio kollegor jobbar tätt tillsammans med systemansvariga med drift och utveckling av SCB:s IT-infrastruktur. Vi jobbar mycket i projektform när uppgraderingar och nyutveckling sker i miljön. Dina ansvarsområden kan över tid ändras i takt med utvecklingen av vårt nya datacenter.
Om rollen
Som systemtekniker kommer du att arbeta med drift, utveckling och optimering av våra lagrings- och backupmiljöer. Du får en central roll i att säkerställa tillgänglighet, prestanda och dataskydd i verksamhetskritiska system.
Vill du ...
arbeta med moderna lagringslösningar i en tekniskt avancerad miljö där stabilitet, prestanda och säkerhet står i fokus? Vi söker nu en systemtekniker med kompetens inom Dells lagringsplattformar.
• vara med och utveckla vårt nya mjukvarubaserade datacenter,
• arbeta med projekt, drift och underhåll av IT-infrastruktur, då med fokus på lagring och backup.
• tillsammans med teamet ansvara för att de tekniska förutsättningarna finns för att upprätthålla tjänstens funktion inom dina områden.
• agera drivande inom området, vara med och ta fram nya lösningar.
• tillsammans med trevliga erfarna kollegor bolla idéer om nya lösningar och förbättringsförslag samt ta fram en tre års roadmap för de tjänster som du arbetar med,
• då tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig!Kvalifikationer
Vi vill att du har:
• Akademisk examen med inriktning mot IT eller motsvarande utbildning/arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Förmåga och erfarenhet av att jobba strukturerat och projektorienterat
• Generella kunskaper inom Windows drift (exempelvis AD behörigheter, Windows server)
• Hög kunskap och arbetslivserfarenhet, under de senaste 3 åren arbetat minst 1 år inom VCF plattformen
• Hög kunskap och arbetslivserfarenhet, under de senaste 4 åren arbetat minst 2 år inom lagringslösningar och backuplösningar
• Känsla för automatisering och effektivisering av IT-drift samt god förmåga att kunna förvalta och upprätta driftdokumentation
• Hög kunskap och arbetslivserfarenhet, under de senaste 3 åren arbetat minst 1 år inom: datahallar UPS, reservkraft, kyla mm
• Förmåga att uttrycka dig obehindrat på svenska i såväl tal som skrift
Meriterande är om du även har:
• Inom en eller flera produkter/områden, kunskap och erfarenhet inom drift för: Datalagring NetApp, VMware vSAN, DELL PowerScale, DELL PowerStore, Dataskydd - NetApp, DELL PowerProtect
• Certifiering ITIL foundation eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Erfarenhet av att arbeta i större komplexa IT-miljöer med höga säkerhetskrav
• Kunskap och erfarenhet av Skriptning PowerShell.
För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss behöver du vara ansvarstagande och självgående. Du driver ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat, vilket syns i sätter du agerar, prioriterar och planerar i ditt arbete.
För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss är det viktigt att du har en god förmåga att samarbeta. Du arbetar bra med andra människor och du vill ingå i ett team där du bidrar till att dina kollegor trivs och lyckas med sitt arbete.
Du har god muntlig kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig tydligt, lyhört och anpassat efter mottagaren. Du kan förmedla idéer och information på ett engagerande och begripligt sätt. Dessutom är du strukturerad och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du förväntas ta ansvar för ditt eget arbete på ett noggrant och kvalitetsmedvetet sätt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Den här tjänsten finns på sektionen Datacenter i Örebro. Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.
Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.
Vi erbjuder flexibel arbetstid, friskvårdspeng och friskvårdstimma. Som medarbetare vid en statlig myndighet har du upp till 35 semesterdagar per årberoende på din ålder.
Den här tjänsten är säkerhetsklassad så därför kommer vi att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll innan vi fattar beslut om anställning.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska. Bifoga ditt examensbevis med kursförteckning. Krav på akademiska poäng som inte ingår i en examen ska verifieras genom studieintyg/registerutdrag. I din ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCB2026/621". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statistiska Centralbyrån
(org.nr 202100-0837)
Åkullegatan 14 (visa karta
)
701 89 ÖREBRO Arbetsplats
SCB, IT Kontakt
Ordförande, ST vid SCB
Jonas Olofsson +46104794000 Jobbnummer
9992732