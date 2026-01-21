Systemtekniker / IAM-specialist - nivå 3 och nivå 4
Vi söker nu flera erfarna systemtekniker / IAM-specialister för ett längre uppdrag inom identitet och behörighet i en samhällsviktig och säkerhetsklassad IT-miljö. Uppdraget omfattar både systemutveckling och systemförvaltning med fokus på moderna och säkra identitetslösningar.
Rollen är system- och identitetsnära och skiljer sig från traditionella nätverksroller. Fokus ligger på Active Directory, IAM, autentisering och behörighetsstyrning i en säkerhetsklassad miljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet omfattar både utveckling och förvaltning i en komplex IT-miljö där automatisering, säkerhetshöjande åtgärder och tydliga rutiner är centrala delar. Som konsult förväntas du bidra till vidareutveckling av tekniska lösningar, framtagande av dokumentation samt vid behov delta i den dagliga driften.
Roll 1: Systemtekniker / IAM-specialist - nivå 3
I rollen på nivå 3 ligger fokus på förvaltning, automatisering och etablering av rutiner inom identitet och behörighet. Du bidrar aktivt till att strukturera arbetssätt och skapa en tydlig arbetsgång för behörighetsstyrning.
Ska-krav - nivå 3
Kompetensnivå 3 (4-8 års relevant erfarenhet)
Minst 4 års erfarenhet av ADDS
Aktuell och minst 2 års erfarenhet av ADFS (under de senaste 8 åren)
God erfarenhet av PowerShell för automatisering
Erfarenhet av intern och extern certifikathantering (PKI)
Erfarenhet från miljöer med högt ställda säkerhetskrav
Erfarenhet av stora och komplexa driftmiljöer
Erfarenhet av att ta fram teknisk dokumentation
Erfarenhet från minst tre uppdrag inom myndighet eller större organisation
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
Roll 2: Systemtekniker / IAM-specialist - nivå 4
Nivå 4-rollen har ett strategiskt och utvecklingsnära ansvar med fokus på behörighetsstyrning, autentisering och säkerhetsarkitektur. Rollen innebär att driva teknisk utveckling framåt samt bidra operativt i en mindre specialistgrupp.
Ska-krav - nivå 4
Kompetensnivå 4 (9-12 års relevant erfarenhet)
Minst 4 års erfarenhet av utveckling i C#
Minst 4 års erfarenhet av ADDS
Aktuell och minst 2 års erfarenhet av ADFS (under de senaste 8 åren)
Mycket god erfarenhet av PowerShell och automatisering
God erfarenhet av intern och extern certifikathantering (PKI)
Erfarenhet från miljöer med högt ställda säkerhetskrav
Erfarenhet av stora och komplexa driftmiljöer
Dokumenterad erfarenhet av teknisk dokumentation
Erfarenhet från minst tre uppdrag inom myndighet eller större organisation
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
Bör-krav (samtliga konsulter)
Deltagande i minst två IAM-implementationsprojekt
Erfarenhet av onboarding- och offboardingprocesser i stora organisationer
Erfarenhet av att ta fram rutiner och teknisk dokumentation för komplexa IT-miljöer
Omfattning och villkor
Omfattning: Heltid
Plats: Örebro (På kontor)
Start: Enligt överenskommelse
Arbetsform: KonsultuppdragPubliceringsdatum2026-01-21Övrig information
Tjänsten omfattas av krav på säkerhetsprövning enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. Detta kan innebära krav på godkänd bakgrundskontroll och i vissa fall särskilda medborgarskapskrav.
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Sök redan idag! Vi behöver din ansökan, inkluderat CV, på svenska. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan då anbudstiden är kort.
