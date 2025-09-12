Systemtekniker
Vill du jobba i en inspirerande miljö mitt i ett av våra världsarv och avnjuta vackra Karlskrona från sjösidan? Har du gymnasieutbildning gärna med inriktning mot el- eller fordonsteknisk inriktning eller liknande? Då kanske du är vår nya Systemtekniker på Marinverkstaden. Vi söker nu en systemtekniker/tekniker med elektronikkompetens.
Som anställd i Försvarsmakten utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa. Anställningen innefattar flexibel arbetstid och erbjuder möjlighet till friskvård på arbetstid.
Om enheten
Marinverkstaden befinner sig i en expansionsfas och på en tillväxtresa. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Undervattenvapenavdelningen (UV-avd) gör underhåll på förekommande undervattenvapensystem i Försvarsmakten. Marinverkstadens UV-avd består av ca 30 stycken medarbetare och ingår i Marinverkstäderna med verksamhet i mellersta och södra Sverige. Du kommer att ingå i en mindre grupp som utför underhåll på förekommande system.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Förebyggande- och avhjälpande underhåll på tung torped
• Dokumentation och rapportering
• Underhåll av egen materiel
• Systemstöd till förband
• Vid behov hålla i projekt
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning, fordonsteknisk
• Djup kunskap i torpedsystem
• B-körkort (manuell)
• God teknisk förståelse
• Kunskap i Office-paketet
• Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skriftPubliceringsdatum2025-09-12Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som tycker det är intressant att lösa problem och arbeta med underhåll av tekniska system.
Som person är du driven, ansvarskännande och praktiskt lagd och är van att arbeta både självständigt och i grupp.
Då uppgifter kan komma med kort varsel bör du vara flexibel och ha god initiativförmåga samtidigt som du alltid eftersträvar att nå resultat av hög kvalité.
Då det kan bli aktuellt att hålla i egna projekt bör du vara strukturerad, lösningsfokuserad vara tydlig i din kommunikation. Ditt arbete präglas även av högt säkerhetstänk samtidigt som du är lösningsfokuserad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Eftergymnasial utbildning inom elektronik eller motsvarande
• Fordonsbehörighet BE och CE
• Dokumenterad erfarenhet av att hålla projekt
• Analog-/ digitalteknik
• God dator- och IT-systemvana
• El behörighet A/B
• Erfarenhet av felsökning
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Karlskrona.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Tjänsten innebär genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen.
Upplysningar om befattningen
Magnus Olsson
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Hanna Stjernlöf
Fackliga företrädare
Officersförbundet, Johnas Mård
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
SACO, Mikael Olsson
Samtliga ovanstående nås via växeln: 010-82 85 000
SEKO, Jan-Anders Nilsson nås via växeln: 0457-471 000 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-30. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
