Systemtekniker - Digital infrastruktur
2026-03-26
Nu söker vi en systemtekniker som vill vara med och utveckla och förvalta vår digitala infrastruktur. Hos oss får du arbeta i en modern digital miljö där stabil drift, säkerhet och utveckling står i fokus. Vi värdesätter dina personliga egenskaper och din vilja att utvecklas lika högt som den erfarenhet du har med dig.
Är du vår nya kollega inom IT-drift?
Vill du arbeta med drift och utveckling av kritiska digitala tjänster som används av tusentals användare varje dag? Vi söker nu en systemtekniker som vill vara med och utveckla, förvalta och säkerställa en stabil och säker digital infrastruktur. Hos oss blir du en del av ett kompetent infrastruktur-team som ansvarar för centrala plattformar och system som är avgörande för organisationens dagliga verksamhet. Tillsammans arbetar vi för att skapa robusta, säkra och tillgängliga digitala tjänster.
Dataservice ansvarar för Borås Stads Digitala infrastruktur och IT-drift och är en del i förvaltningen Servicekontoret. Vår kontinuerligt växande digitala miljö omfattar fler än 30 000 användare, närmare 350 servrar, närmare 7 000 datorer och omkring 8 000 mobila enheter. Vi sitter i nybyggda kontorslokaler och erbjuder goda kompetensutvecklingsmöjligheter. Idag är vi 55 medarbetare, som omsätter runt 200 miljoner och arbetar tillsammans med att underlätta vardagen med hjälp av värdeskapande IT, för Borås Stads bästa.
I Borås Stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Vi värnar om varje individ och erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, en trygg anställning och många förmåner. Vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.
Dina arbetsuppgifter
Som systemtekniker arbetar du med drift, förvaltning och utveckling av våra centrala infrastrukturtjänster. Du blir en del av ett team där vi tillsammans ansvarar för att våra digitala tjänster är stabila, säkra och tillgängliga för organisationens verksamheter.
Arbetet innebär både operativ drift, felsökning och förbättringsarbete i våra plattformar. Inom teamet hanterar vi bland annat e-postplattform och spamfilter, Active Directory och identitetstjänster (IdP), virtualiseringsplattform, SQL-databaser, backup- och återställningslösningar samt system för övervakning och logghantering. Vi arbetar också löpande med att identifiera och hantera säkerhetsbrister och sårbarheter i våra digitala miljöer.
Du kommer inte att arbeta med alla områden från början. Ansvar för system och tjänster fördelas inom teamet utifrån kompetens, erfarenhet och intresse, och vi hjälper varandra att utvecklas och bygga kunskap över tid.
Övrig information
Hos oss får du arbeta i ett kompetent team med bred teknisk kunskap och ett gemensamt fokus på stabil drift, säkerhet och utveckling. Du får möjlighet att arbeta med samhällsviktig digital infrastruktur som används av många användare varje dag.
Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, 033-35 70 00.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med drift av digital infrastruktur och servermiljöer. Du har en god teknisk förståelse och trivs i en roll där du både arbetar operativt och bidrar till utveckling och förbättring av våra plattformar.
Du behöver inte ha erfarenhet av alla teknologier vi arbetar med, men det är meriterande om du har kunskap inom några av följande områden: Windows Server och Active Directory, Exchange, virtualisering (till exempel VMware eller Nutanix), MS SQL Server eller andra databaser samt backup-lösningar. Erfarenhet av identitets- och autentiseringslösningar, exempelvis i en hybridmiljö med både lokal infrastruktur och molntjänster som Microsoft 365 och Entra ID, är också värdefull.
Vi ser även gärna att du har erfarenhet av PowerShell och scriptning för att automatisera och effektivisera administration och drift av våra system. Kunskap inom övervakningssystem, arbete med IT-säkerhet och sårbarhetshantering samt ett intresse för eller erfarenhet av att använda AI-baserade verktyg för automatisering, analys eller effektivisering av IT-drift är också meriterande. Erfarenhet från större IT-miljöer eller offentlig verksamhet ses som en fördel.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är strukturerad och lösningsorienterad samt har ett stort ansvarstagande för stabil drift. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team där kunskap delas och där vi tillsammans utvecklar våra tjänster och arbetssätt. Samtidigt är du nyfiken och vill fortsätta utvecklas inom området.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen "Sök jobbet" nedan. Vi önskar din ansökan skriven på svenska.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Individuell lönesättning. Månadslön.
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:011".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Johan Hansson 033-355331
