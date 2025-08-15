Systemstöd till ledande aktör inom drivmedelsbranschen!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad och självgående person med erfarenhet av administrativa processer och systemintegrationer? Trivs du i en roll med många kontaktytor där noggrannhet och analytiskt tänk är nyckeln till framgång? Nu söker vi en konsult till Stock Accounting & Control avdelningen på ett spännande företag - där du får vara med och stötta den operativa verksamheten inom affärsområdet Supply & Trading.
OM TJÄNSTEN
I rollen kommer du att bistå depåer och andra berörda parter med råd och anvisningar rörande datoriserade administrativa rutiner. Du kommer att säkerställa att integrationerna mellan depå- och depåsamarbetssystemen och M3 fungerar smidigt. Vid behov hanterar du manuella filöverföringar, last-id, lastavstämningar på externa depåer och rättningar av felaktiga transaktioner i M3.
Rollen innebär daglig interaktion med flera avdelningar och sektioner inom koncernen samt med externa aktörer. Därför är det viktigt att du trivs med att kommunicera och samarbeta över funktions- och organisationsgränser. I perioder med hög arbetsbelastning är det avgörande att du kan arbeta fokuserat och behålla lugnet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskoleutbildning inom ekonomi, logistik, teknik eller motsvarande
• Har goda IT-kunskaper och systemvana
• Mycket goda kunskaper i MS Office, framför allt Excel
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har erfarenhet av att arbeta i system som M3 och Horizon
Det är meriterande om du har
• Bransch- och produktkunskap inom olje- och raffinaderiindustrin
• Kännedom om lagar och förordningar inom arbetsområdet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad och noggrann med ett öga för detaljer
• Social och samarbetsinriktad
• Proaktiv och självgående
• Snabb på att sätta dig in i nya rutiner och processer
• Van att ta egna initiativ och arbeta självständigt
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113822". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9459437