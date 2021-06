Systemspecialist till Västtrafik i Göteborg - Västra Götalandsregionen - Datajobb i Göteborg

Västra Götalandsregionen / Datajobb / Göteborg2021-06-30Vill du vara en del av en verksamhet som är en förutsättning för att samhället ska fungera? Vill du vara med och göra hållbart resande till norm? Vi söker nu en systemspecialist till vår avdelning IT-Trafiknära IT.Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Varje dag reser 410 000 personer med oss. Det är ett uppdrag som är viktigt i det stora och det lilla, för varje enskild resenär och för att vår region ska utvecklas. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen.Avdelningen ansvarar för förvaltning av trafiknära utrustning i fordon (bussar, båtar, spårvagnar, tåg) och i fält (hållplatser och resecentra). Vi ser till att rätt trafiknära IT utrustning finns på rätt plats vid rätt tillfälle och med rätt kvalitet (inköp, logistik, installation, service-/underhåll). Vi ansvarar även för utbildning av installatörer och trafikföretag i hantering av trafiknära IT-utrustning.RollenSom systemspecialist säkerställer du, tillsammans med övriga i ditt team, förvaltning och livscykelhantering av våra produkter som försäljningssystem, viserings-utrustning samt biljettsystem. Du håller dig uppdaterad på våra produkter och utvärderar dem kontinuerligt för att stötta vår verksamhet med din specialistkunskap.Andra arbetsuppgifter inkluderar att agera kravställare till leverantören utifrån behoven hos interna användare, partners och resenärer; Granska och utvärdera leverantörsspecifikationer; Testa och utvärdera lösningar; Planera och följa upp arbete; Support och felsökning; Utveckling med fokus på livscykelperspektiv av IT-system; Omvärldsbevakning inom området.Du kommer att arbeta nära tjänsteägare, produktägare, systemutvecklare, arkitekter och vår driftorganisation. Avdelningen deltar i tvärfunktionella initiativ såsom utvecklingsuppdrag och utredningar.Västtrafik som arbetsplatsVi är många som jobbar på Västtrafik, med olika bakgrund och kompetens. Gemensamt har vi ett stort engagemang och en gemensam vision, en framtid där hållbart resande är en norm. Det händer alltid mycket hos oss. Vi växer och utvecklas i samklang med vad våra resenärer och samhället kräver av oss. Vi är vakna och nyfikna och i ständig förändring. Samtidigt har vi en arbetsplats med möjlighet till utveckling och fördjupning som erbjuder trygghet, stabilitet och goda förmåner.Vem är du?Våra medarbetare är olika. Alla behövs. Vi vet att olikheter berikar oss och gör oss bättre. Vill du vara med och utveckla det hållbara resandet i Västra Götaland? Då tror vi att du passar hos oss.Du är prestigelös, är van att arbeta som en del i ett team och ser ett agilt arbetssätt med ständigt lärande och leverans tillsammans som en självklarhet. Din personliga drivkraft är problemlösning och värdeskapande utan att göra avkall på struktur och kvalité.Rollen kräver nyfikenhet och öppenhet för dialog med många olika delar av vår organisation och våra trafikpartners. Ett intresse för kollektivtrafik och den samhällsnytta vi bidrar med är en viktig förutsättning.2021-06-30Krav för tjänsten är: Minst 4 års erfarenhet som utvecklare eller systemspecialist. Du har en bredd inom nätverk och databaser med teknisk förståelse för Infrastruktur och DBA relaterade arbetsuppgifter. Relevant akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har en gedigen erfarenhet av komplexa IT-miljöer och har goda kunskaper inom närverk, Windows och Linux.Villkor och ansökanTjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast möjligt. Tjänsten är placerad på vårt kontor i Göteborg.Välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande.Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Peter Johansson, Avdelningschef IT-Trafiknära IT, peter.johansson@vasttrafik.se tel. 0767-74 49 73.Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Vill du veta mer om VGR kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion.se/introduktion Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Omgående TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-03VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5838248