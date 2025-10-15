Systemspecialist till Securitas i Malmö
Forma framtidens säkerhetslösningar som Systemspecialist hos Securitas på Europanivå, där teknik möter samhällsnytta.
Sök rollen som Systemspecialist hos Securitas, division Europa och driv utvecklingen av globala säkerhetsplattformar i teknisk framkant.Här kliver du rakt in i ett högpresterande team där några av branschens vassaste it-specialister samverkar i en dynamisk kontext. Här får du arbeta med avancerad teknik, komplexa miljöer och lösningar som används världen över - samtidigt som du bygger en karriär med internationell räckvidd. Rollen som Systemspecialist, med placering i Malmö, ger dig djup teknisk bredd, strategiskt ansvar och möjlighet att påverka. Ett självklart steg för dig som vill omge dig med de bästa, utvecklas snabbt och göra verklig skillnad med din kompetens.
Ditt anställningserbjudande
Som Systemspecialist på Securitas arbetar du med säkerhetslöningar som påverkar tusentals verksamheter världen över, med tydlig samhällsnytta och teknisk bredd. Du får ta ansvar för arkitektur, förbättringar och leverantörsdialog i en roll som är både operativ och strategisk. Kulturen präglas av prestigelöshet, hjälpsamhet och yrkesstolthet och här bygger vi framtidens säkerhet tillsammans! Placeringen i Securitas moderna lokaler vid Jägersro ger dig nära till tekniknavet Experience Center och du kommer att ingå i ett team som arbetar på Europanivå, med och emot intressenter och användare i hela Europa. Vi erbjuder en hybrid arbetsmodell med generösa förmåner och en dynamisk arbetsplats där din utveckling alltid står i fokus.Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
• Utveckla och förbättra den globala SGCS-plattformens arkitektur
• Designa nya säkerhetslösningar och skapa målbilder för framtida system
• Fungera som SPOC för molnbaserade videoövervakningslösningar (RVSGO, Securitas Connect)
• Hantera supportärenden och incidenter i samarbete med interna och externa parter
• Kommunicera tekniska förändringar till olika länder och team
• Agera teknisk kravställare gentemot leverantörer
• Ansvara för teknisk dokumentation och kontinuerlig förbättring
• Projektleda införanden i nya regioner och implementera nya lösningar
Värt att veta
Du blir en del av Global Connected Solutions, ett högkompetent team på sex personer med djup teknisk expertis. Här är samarbete en självklarhet, och idéer, initiativ och ifrågasättande uppmuntras. Du förväntas bidra med dina perspektiv och vara en aktiv del i hur teamet utvecklas framåt. Ledarskapet är tillgängligt och tydligt, med fokus på stöd, ansvar och gemensam riktning.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har teknisk erfarenhet av Windows Server, Active Directory, virtualisering och SQL, samt gärna även VMS-lösningar (Video Management Software). Kunskaper inom nätverk, Azure och cybersäkerhet är meriterande. Du är en strukturerad och kommunikativ relationsbyggare som kan förklara komplexa system på ett begripligt sätt.
Du tar initiativ, ansvar och drivs av att förbättra. Erfarenhet från projektarbete i internationella eller tekniskt komplexa miljöer är ett stort plus. Flytande engelska i tal och skrift är ett krav.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG IT Digital, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
