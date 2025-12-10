Systemspecialist till Ledningsstridsskolan
Försvarsmakten / Datajobb / Enköping Visa alla datajobb i Enköping
2025-12-10
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Ledningsstridsskolan söker systemspecialist inom IT
Försvarsmaktens centrum för ledningsförmåga - nu och i framtiden. Vi utbildar och tränar personal samt möjliggör efterfrågad utveckling inom telekrigs-, ledningssystem och ledningsområdet för Försvarsmakten och tillsammans med Totalförsvaret. LedSS är en intressant och dynamisk arbetsplats som hela tiden utvecklas inom stabstjänst, sambandstjänst, telekrig, stratcom, geografisk informationstjänst och signalskydd.
På Ledningsstridsskolan hittar du det mest utvecklande IT jobben. Vår övningsverksamhet utför omfattande tester av nya simulatorer som ställer höga krav på våra tekniska resurser. Vid skolan sker även löpande arbeten med att byta ut äldre utbildningssystem för effektivare utbildningar, med snabbare omställningstider och ökad kapacitet för fler elever. Vi rekryterar nu personal till IT-detaljen som bidrar till Ledningsstridsskolans fortsatta utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
IT-detaljens uppgifter utgörs av övervakning, drift, underhåll av skolans befintliga IT-system. Därtill genomförs utveckling av befintliga system samt stöd till prov och försöksverksamhet vilket arbetslaget bidrar till. Du kommer, som systemspecialist inom IT, ingå i ett team med en gemensam kompetens som täcker områden nätverk, säkerhet, server och lagring. Befattningens primära arbetsuppgifter består i att arbeta med underhåll, övervakning och drift av informationssystem, IT-infrastrukturplattform, databaser och IT-applikationer/programvara enligt dokumenterade rutiner, inklusive felsökning, även vidta åtgärder för att förebygga driftstörningar. I den dagliga verksamheten är du beredd att bidra även till arbetslagets samlade uppgifter.
För dig som vill vara med i vårt team och är intresserad kan vi berätta mer om vår IT-miljö när du besöker oss för en anställningsintervju.Publiceringsdatum2025-12-10Kvalifikationer
En relevant högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning inom aktuellt kompetensområde alternativt motsvarande kompetens som Försvarsmakten bedömer likvärdig
Flerårig erfarenhet inom aktuella kompetensområden (säkerhet, Windows server, virtualisering och lagring)
Erfarenhet av drift och underhåll av IT-system
Meriterande
Erfarenhet av komplexa IT-miljöer
Certifieringar inom nämnt kompetensområde
Projektledning av IT-projekt
Erfarenhet av förvaltning av IT-system
Erfarenhet av FM ledningssystem B-körkortDina personliga egenskaper
Tjänsten ställer krav på att du har förmågan att arbeta självständigt, tar eget ansvar och initiativ samt strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du behöver även ha god förmåga att samarbeta i ditt team och vara servicemedveten i kontakt med representanter från andra verksamheter inom Ledningsstridsskolan och FM i övrigt.
Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. För att trivas vårat team är du prestigelös och inkluderande i din framtoning. Som representant för Försvarsmakten är du ett föredöme både som individ och ledare. Du respekterar och upprätthåller Försvarsmaktens värdegrund. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning tillämpas under sex månader vid nyanställning. Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping
Beräknat tillträde: Efter överenskommelse Lön: Efter överenskommelse
Befattning Civil
Anställningen kräver godkänd säkerhetsprövning och medför krigsplacering med nationell och internationell arbetsskyldighet.
Utöver lön erbjuder vi även en hel del förmåner:
Utbildningar utifrån tjänstens behov i kombination med dina individuella karriärsmål Gymkort, träning på arbetstid och träningskläder.
Flexibel arbetstid samt upp till 35 semesterdagar per år.
Ersättning för läkemedel och möjlighet att göra läkarbesök på arbetstid. Föräldralön vid föräldraledighet.
Upplysningar om tjänsten och rekryteringsprocessen lämnas av
Tony Forsberg, HR-generalist LedSS
Anders Lundqvist IT-Detaljchef TOLS LedSS
Båda nås på telefon 010-825 70 00
Fackliga representanter
OFR/O, OF- Enköping - Mikael Eriksson
SACO - Carl-Johan Pettersson
SEKO - Ulrica Lundh
OFR/S - Josefine Andersen
Samtliga fackliga representanter nås via växeln: 010-825 70 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-07. Din ansökan ska innehålla CV. kopia på Körkort, samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
FM lönemålbild nyttjas Flextidsavtal, 2 tim fys / vecka, träningskläder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9638298