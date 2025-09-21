Systemspecialist till ekonomiadministrativa och andra administrativa system
Kriminalvården, Sektionen för ekonomiadministration / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2025-09-21
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Sektionen för ekonomiadministration i Norrköping
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Enheten för Kriminalvårdens Servicecenter tillhör avdelning för anstalt, häkte och frivård och ger stöd till hela myndigheten inom bland annat ekonomiadministrativa processer samt förvaltar och utvecklar dem.
Tjänsten som systemspecialist är placerad inom sektionen för Ekonomiadministration. Denna tjänst tillhör systemgruppen som ansvarar förvaltning och förfining av Kriminalvårdens ekonomisystem och uppföljningssystem.Publiceringsdatum2025-09-21Arbetsuppgifter
Vi söker en systemspecialist till den ekonomiadministrativa sektionen där vi behöver förstärka med kompetens inom olika områden.
Kriminalvården använder bland annat ekonomisystemet Unit4 ERP och e-handelssystemet Proceedo och arbetar enligt Kriminalvårdens förvaltningsstyrning. Kriminalvården använder PM3 som förvaltningsmodell. I detta förvaltningsobjekt finns det andra system som stöttar andra processer inom myndigheten som t.ex. planering och uppföljning, upplysningsdatabastjänster och projektverktyg.
Som systemspecialist kommer du att ingå i en grupp med andra systemspecialister som arbetar mot uppsatta mål i förvaltningsplanen samt deltar i arbetet med framtida utvecklingsplaner. I rollen kommer du att vara en del i att driva utveckling, införa och förfina nya arbetssätt i syfte att öka kvaliteten och uppnå en effektivare hantering för användarna. Du driver, planerar, genomför och dokumenterar utvecklingsuppdrag samt upprätthåller även löpande förvaltningen av systemen. Vidare ansvarar du över dina och teamets åtagna deadlines, säkerställer att ni tillsammans har en hög kvalité i arbetet. Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra tillsammans med andra relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar samt anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren. Du planerar, organiserar och prioriterar dina uppgifter på ett effektivt sätt samt arbetar fokuserat mot uppsatta mål och når resultat. Du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och har förmåga att lösa komplexa problem.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom ekonomi, systemvetenskap eller motsvarande alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av arbete i Unit4, Proceedo eller annat större inköpssystem, ekonomisystem eller uppföljningssystem
• Erfarenhet av att ha arbetat med systemanpassningar i Unit4, Proceedo eller annat större administrativt system exempelvis för uppföljning och planering
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med SQL och utdata
• Erfarenhet av processutveckling
• Erfarenhet av systemförvaltning
• Erfarenhet av deltagande i projekt eller uppdrag för införande av nya systemstöd
• Erfarenhet av arbete i kriminalvården eller annan statlig myndighet
• Erfarenhet av arbete med system, drift och underhåll
• Erfarenhet av att lära ut till andra
• Goda kunskaper i Microsoft Office
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278814". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för ekonomiadministration Kontakt
Tf Gruppchef
Annie Öhman Annie.Ohman@kriminalvarden.se 070-850 27 90 Jobbnummer
9518772