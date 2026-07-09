Systemspecialist Scada/ics
Trafikverket / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Öckerö
, Ale
eller i hela Sverige
Är du erfaren inom SCADA-system och får aldrig nog av teknik? Vi söker dig som genom erfarenhet och helhetstänk vill bidra till Sveriges framtida transportsystem!Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Trafikverkets fjärrstyrnings-system (SCADA) för el, tunnel och järnvägsanläggning används för att övervaka och styra komplexa anläggningsdelar. Anläggningen hanteras i ett nationellt perspektiv, i komplexa anläggningar ingår bland annat fastighetsautomation och övergripande styrning, exempelvis Citytunneln, Citybanan och kommande Västlänken.
Vi söker nu en systemspecialist som blir del i ett team som arbetar nationellt bestående av systemtekniker, systemspecialister och teknikspecialister med placering i hela landet. Teamet ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Trafikverkets SCADA/ICS-miljö i järnvägsanläggningen. Vi har ett starkt fokus och driv för att säkerställa tillgänglighet, säkerhet och prestanda i våra system. Vi stöttar verksamheten i dess förmåga att styra och övervaka järnvägsanläggningen som i sin tur möjliggör Sveriges transportsystem.
Som systemspecialist kommer du vara en viktig del i att stötta vår dagliga drift med din expertkunskap. Du kommer arbeta självständigt med stort ansvar men även i grupp, dagliga kontakter med förvaltare och internationella leverantörer samt löpande arbete med drift och underhåll av SCADA/ICS-miljön och dess omkringliggande infrastruktur (Linux/Windows/Virtualisering/Datakommunikation). Du kommer också att vara med och driva utvecklingen för kritiska delar i vår leverans med fokus på effektivitet och säkerhet. Hos oss får du:
ett omväxlande arbete blandat med både befintlig och ny teknik
arbeta i en komplex IT-miljö där dina insatser gör skillnad
en inkluderande arbetsmiljö, även om vi sitter utspritt i olika delar av landet värnar vi om allas trivsel och samarbete.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har god analytisk förmåga och kan lyfta blicken för att se vad som behöver göras utifrån ett helhetsperspektiv. Du tar initiativ för att skapa en välfungerande helhet och har lätt för att samarbeta samt dela med dig av information och kunskap för att bidra till gruppens resultat.
Rollen innebär stort ansvar vilket ställer krav på att du kan arbeta självständigt, strukturerat och noggrant för att uppnå överenskomna mål och kvalitetsnivåer.
Vi söker dig som har
högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning inom IT, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
bred och djup aktuell och relevant erfarenhet av SCADA-system i större industriella IT-miljöer
erfarenhet av arbete med cybersäkerhet inom OT
kunskap och förståelse för samspelet mellan nätverksteknik och SCADA-system
goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
giltigt körkort för personbil
Det är meriterande om du har
kunskap om PSIcontrol
erfarenhet av systemprogrammering exempelvis inom Powershell, Python och shellprogrammering
erfarenhet av arbete med brandväggar, intrångsdetektering och/eller nätverksanalyser
relevant erfarenhet av IT-infrastruktur t.ex. server, switchar, virtualisering, linux, windows
god förståelse för IT-arkitektur
kunskap om RTU/PLC-teknik
Övrig information
Placeringsort för tjänsten är Borlänge, Göteborg eller Karlstad.
Resor förekommer, mestadels inom landet men även utomlands ibland för till exempel kurser.
På grund av semestertider finns rekryterande chef Pär-Arne Nissbro (par-arne.nissbro@trafikverket.se
) tillgänglig att besvara frågor angående tjänsten, verksamheten etc. under vecka 32.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan. #LI-Hybrid
Intervjuer sker digitalt via Skype och är planerade att genomföras under vecka 35. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27:2026:107". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
)
000 00 ORT ENLIGT ANNONSEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Pär-Arne Nissbro par-arne.nissbro@trafikverket.se Jobbnummer
9997755