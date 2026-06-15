Systemspecialist OT & Automation- Projektteknik
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2026-06-15
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Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Som medarbetare hos oss bidrar du varje dag till att samhället fungerar och till en säker elförsörjning för kommande generationer. Tillsammans bygger vi framtidens elnät och möjliggör omställningen till ett hållbart samhälle. Läs mer om hur det är att arbeta här
Om rollen
Vill du göra en verklig skillnad för att Sverige ska lyckas med energiomställningen och nå klimatmålen? Vi kommer att göra stora investeringar i vårt nät och söker nu Systemspecialist med kompetens inom OT och automation till våra projekt.
Vi är i en historisk omställning och står inför en omfattande elektrifiering av samhället. Ett sätt vi gör detta på är att utöka de investeringar vi gör i vårt elnät. För att kunna göra detta behöver vi bli fler engagerade medarbetare inom enheten Anläggningsinvestering som arbetar med våra investeringsprojekt inom lokal- och regionnät.
Om rollen
Som Systemspecialist inom OT och automation hos oss lovar vi att du kommer utmanas i spännande och komplexa frågeställningar. Avdelningen Projektteknik ansvarar för att säkerställa tekniskt innehåll i planering, genomförande av anläggningsinvesteringar och levererar anläggningsteknisk specialistkompetens till verksamheten. Med tekniken i fokus är vi involverade i arbetet som tar fram praktiska lösningar på tekniska utmaningar inom drift, utveckling och anläggningsbyggnation.
Ditt huvudsakliga ansvar blir att stå för specialistkompetens till investeringsverksamheten, vilket innebär att agera teknisk resurs i våra projekt. Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Säkerställa kvaliteten på de nya anläggningarna och att anläggningsutformningen är optimal.
Medverka vid anbudsutvärdering gällande stationens tekniska funktioner.
Granska teknisk konstruktion samt kontrollera utformning vid fabrikstest.
Agera ansvarig representant vid idrifttagningsprovning och idrifttagningar samt säkerställa att anläggningen uppfyller kraven i den tekniska specifikationen och Vattenfalls Tekniska Riktlinjer.
Samverka med övriga avdelningar inom enheten Anläggningsinvestering.
Resor till närliggande projekt förekommer samt eventuellt enstaka resor till utlandet.
Kravspecifikation
Vi söker dig som trivs i en roll där du får använda din analytiska förmåga och samarbeta tillsammans med andra. Du drivs av nyfikenhet och vill ständigt lära dig mer kopplat till teknik och hur tekniken kan användas på bästa sätt för att kunna agera bra tekniskt stöd i projekt. Publiceringsdatum2026-06-15Kvalifikationer
Du har
Eftergymnasial utbildning, gärna på högskoleingenjörsnivå med inriktning mot automation, el/tele, datakommunikation och nätverk, IT/OT. Till exempel Elektroingenjör, Automationsingenjör, Datateknik eller motsvarande kunskap genom tidigare erfarenhet.
Lätt för att utrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
Körkort klass B
Det är meriterande om du har erfarenhet av
Har kunskap och erfarenhet från arbete med fjärrkontrollterminaler, HMI:er, PLC- programmering, switchar, routrar, nätverk och tillhörande förvaltning.
Grundläggande kunskaper i ellära, elkraftssystem, processautomation, IEC 61850, IP-baserade kommunikationslösningar eller projektledning.
Ytterligare information
Vi erbjuder:
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en företagskultur där vi strävar efter att vara öppna, aktiva och positiva med arbetsuppgifter som utvecklar och utmanar dig. Våra medarbetares och samarbetspartners hälsa och välbefinnande är viktig för oss. En god arbetsmiljö är grundläggande i allt vi gör och säkerheten står alltid i centrum. För oss är det viktigt att dina personliga värderingar stämmer överens med vår kultur som präglas av att göra varandra bättre, ligga steget före samt att hålla vad vi lovar.
För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Solna, Västerås, Linköping eller Uppsala
För mer information om tjänsten kontakta anställande chef Jakob Heinerud Jonsson 070-331 83 06, jakob.jonsson@vattenfall.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Jessica Petersson, jessica.petersson@vattenfall.com
Under semesterveckorna kan det vara svårt att nå oss, men lägg ett mejl så svarar vi så fort vi kan.
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti 2026 Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag. I den här rekryteringsprocessen kommer tester att förekomma.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
721 37 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västerås - Vattenfall Jobbnummer
9963792