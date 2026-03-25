Systemspecialist medicintekniska system till IT/MT-avdelningen
2026-03-25
Region Norrbotten är en dynamisk och innovativ arbetsplats som ständigt strävar efter att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården samt andra viktiga samhällsfunktioner för invånarna i Norrbotten. Genom att använda modern teknik och digitala lösningar vill vi uppnå våra strategiska mål och säkerställa en hållbar framtid.
Enheten Medicintekniska system på IT/MT-avdelningen har i uppdrag att förvalta system som är direkt avgörande för vårdens funktion - till exempel system för laboratorieanalyser, ambulansjournalföring och bildbehandling av röntgenbilder. Vi samarbetar dagligen med ingenjörer, tekniker, vårdpersonal och leverantörer för att säkra fortsatt drift men även utveckla framtidens vårdlösningar.
Vi är mitt i en spännande uppbyggnadsfas där vi utökar med fler systemspecialister till teamet - och nu söker vi dig som vill vara med oss på den resan. Här får du chansen att påverka hur vi arbetar, utveckla våra processer samt bygga en modern och hållbar systemförvaltning som stödjer framtidens vård.
Vi söker
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
Teknisk universitets- eller högskoleutbildning inom IT eller medicinsk teknik; till exempel systemvetenskap, medicinteknisk ingenjör alternativt motsvarande utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Minst 3 års erfarenhet av arbete med teknisk systemförvaltning eller liknande arbetsuppgifter inom IT
Goda språkliga kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
B-körkort
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av ledarskap, till exempel som teamledare, scrum master eller projektledare
Erfarenhet av agila arbetssätt
Erfarenhet av ITIL och pm3
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är självgående och ansvarstagande, trivs med att samarbeta och bidrar till en god laganda. Du arbetar strukturerat med både dokumentation och planering och har ett professionellt bemötande i mötet med andra.
Det här får du arbeta med
Som systemspecialist mot medicintekniska system arbetar du i gränslandet mellan medicinsk teknik och IT. Du arbetar nära både vårdverksamheten, medicintekniska ingenjörer och IT-infrastruktur för att säkerställa att systemen fungerar stabilt i vardagen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innebära:
Incident- och problemhantering, exempelvis teknisk felsökning
Ändringshantering, tekniska utredningar och behovsanalyser
Planera och genomföra tekniska tester, verifieringar och driftsättningar
Upprätta och underhålla teknisk dokumentation, rutiner, arbetsinstruktioner och checklistor
Teknisk uppdragsledning
Bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och flöden
Eftersom teamet är under uppbyggnad kommer ansvarsområden successivt att breddas och fördjupas, till exempel kommer vi under året etablera en teamledarroll i gruppen med ansvar för samordning och utveckling av arbetssätt.
Det här erbjuder vi dig
En stimulerande och meningsfull arbetsplats där du får möjlighet att bidra till samhällets utveckling och välfärd
Möjlighet att arbeta med modern teknik i en innovativ och framåtblickande miljö
En stor IT/MT-avdelning med många förmågor och roller, vilket ger goda möjligheter till kompetensutveckling och karriärvägar inom organisationen
Möjlighet att tillsammans med andra påverka och forma ditt arbete samt ta egna initiativ och förverkliga idéer
Flextid
Möjlighet till distansarbete efter överenskommelse
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse, arbetstiden är förlagd dagtid, måndag-fredag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Befattningen i anställningsavtalet kommer att vara systemförvaltare, men arbetsuppgifterna och det praktiska ansvaret motsvarar en roll som systemspecialist. Tjänsten är placerad i Luleå och delar av arbetet kommer att utföras på Sunderby sjukhus.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206713_". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Akavia
Ann-Louise Travehed ouise.travehed@norrbotten.se Jobbnummer
9818039