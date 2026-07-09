Systemspecialist med inriktning drift
Vetenskapsrådet / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-07-09
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Vetenskapsrådet genom Sunet arbetar med att leverera IT-tjänster och infrastrukturtjänster till högskolesektorn. Våra kunder är främst lärosäten men även större forskningsinfrastrukturer och vissa myndigheter.
Sunet driver världens mest moderna forskningsnät och digitala identitetstjänster i världsklass. Sedan 80-talet har vi levererat it-tjänster och nät till Sveriges universitet, högskolor och forskningsinfrastrukturer. Som anställd på Vetenskapsrådet är du en del av ett globalt community av it-proffs som jobbar med att stödja forskning och utveckling av internet i hela världen. Nu söker vi dig som är systemspecialist och som kan bidra med kvalificerad support och insatser i projekt. Tjänsten är placerad på enheten för drift av plattformar och operativ säkerhet.
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
På enheten är vi idag 11 medarbetare. Vi är ödmjuka och hjälper varandra samtidigt som vi ställer höga krav – både var och en på sig själv och på varandra. Vi strävar också alltid efter att vara bäst och därför är ständig utveckling och utbildning viktigt hos oss.
Arbetsuppgifterna kan delas in i två huvudsakliga delar:
Drift, förvaltning och säkerhet av Linuxsystem och avancerad felsökning.
Paketering och automatisering genom puppet, kubernetes, docker och ansible.
Du kommer till exempel att få jobba med tjänsterna eduID, eduSign och Sunet drive.
I arbetet ingår även beredskapstjänstgöring.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du analytisk och du tycker om att ta ansvar och kan självständigt driva ditt arbete framåt. Du är kommunikativ och kan bidra med egna förslag på lösningar. Du har ett stort teknikintresse, följer med i utvecklingen och vill utveckla dig kontinuerligt med mer kunskap och certifieringar. Du kan skapa struktur i ditt arbete och kan själv prioritera utifrån dina arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att lära sig nya saker.
Du ska ha
goda kunskaper inom Linux
erfarenhet av Linux administration, distribution och paketering
god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska
god förmåga att arbeta i team och är van att kommunicera med kunder.
Det är meriterande om du har
teknisk examen från universitet eller högskola
erfarenhet/kunskap inom python
erfarenhet/kunskap om nextcloud
kunskaper inom driftautomation med till exempel ansible eller puppet.
Placering
Vårt kontor finns på Tulegatan 11 i centrala Stockholm. Om arbetsuppgifterna tillåter finns möjlighet att arbeta på distans på deltid.
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta
Jonas Hagström, rekryterande chef 073-627 14 57
Eva Huring, HR-specialist 070-108 74 29
Bente Ahlström, Saco-S 076-525 76 18
Nina Glimster, ST 076-526 72 15
Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast den 10 augusti 2026. Märk ansökan med diarienummer 2.2.1-2026-07904.Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Vårt arbete handlar om att ge forskare goda förutsättningar att bidra till samhället med forskning av högsta kvalitet. Hos oss arbetar drygt 300 personer i moderna lokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Vi hanterar ansökningar, utvärderar och följer upp forskningens villkor och kommunicerar om forskning.
Vetenskapsrådet finansierar, utvecklar och driver även forskningsinfrastruktur. Vår tekniska verksamhet tillhandahåller Sunet, ett unikt datanät, en identitetsinfrastruktur samt säkra och stabila it-tjänster. Detta möjliggör nationell och global samverkan för svensk forskning, högre utbildning och kultur på ett säkert, enkelt och tillgängligt sätt.
Vårt medarbetarskap präglas av engagemang och omtanke om varandra. Vi har ett öppet samarbetsklimat och en inkluderande kultur där vi eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter mångfald.
Läs mer om vår arbetsplats och möt några av våra medarbetare på https://www.vr.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetenskapsrådet
(org.nr 202100-5208)
101 38 STOCKHOLM Arbetsplats
Vetenskapsrådet Jobbnummer
9997540