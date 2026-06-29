Systemspecialist med fokus på datakommunikation och IT-säkerhet
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2026-06-29
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Har du erfarenhet av datakommunikation och IT-säkerhet? Är du självgående, trygg i din kompetens och vill bidra till en säker och robust IT-infrastruktur? Då kan du vara den vi söker. Vi söker nu en systemspecialist till enheten Digital infrastruktur.
Vi erbjuder ett utvecklande och omväxlande arbete i en komplex IT-miljö, där du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och stark vilja att leverera hållbara lösningar. Enheten Digital infrastruktur består idag av tio medarbetare med bred erfarenhet, stort tekniskt intresse och ett nära samarbete i vardagen. Hos oss får du ta stort eget ansvar och ges de befogenheter som krävs för att lyckas i rollen. Enheten Digital infrastruktur tillhör IT- och digitaliseringskontoret, där även enheterna Digital arbetsplats och samarbete samt Digitalisering och samverkan ingår.
IT- och digitaliseringskontoret har ett kommunövergripande ansvar för IT- och digitaliseringsfrågor. I uppdraget bidrar du till nya och effektivare arbetssätt samt smarta lösningar för kommunen och dess invånare. Tillsammans med förvaltningarna arbetar kontoret för att skapa nytta för både medarbetare och invånare.
Hos oss finns stora möjligheter för dig att utvecklas och växa i din profession.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som systemspecialist med fokus på datakommunikation och IT-säkerhet arbetar du med att analysera behov, ta fram förslag och implementera IT-infrastruktur och tjänster som stödjer organisationens uppdrag. Du bidrar till att säkerställa att kommunen har en ändamålsenlig, säker och relevant IT-infrastruktur samt plattformstjänster som möter verksamhetens behov.
Du fungerar som en viktig brygga mellan teknik och säkerhet, med fokus på att stärka och skydda vår IT-infrastruktur och våra tjänster. Med bred kunskap inom IT och teknik samt fördjupad kompetens inom infrastruktur, datakommunikation och IT-säkerhet omsätter du verksamhetens och IT-organisationens behov till tekniskt hållbara lösningar. Du arbetar även med omvärldsbevakning och drift inom området tillsammans med övriga teamet. Tillsammans med gruppen bidrar du också till att beskriva och utveckla den infrastrukturella arkitekturen.
Den grupp du kommer att ingå i arbetar bland annat med:
• Förvaltning av våra datakommunikationsplattformar från Cisco, F5, Infoblox och Check Point.
• Övervakning och felavhjälpning, inklusive tredje linjens support.
• Deltagande i implementerings- och utvecklingsprojekt.
• Omvärldsbevakning och förvaltning inom datakommunikation och IT-säkerhet tillsammans med andra i teamet.
• Att omsätta lagkrav och verksamhetskrav till tekniska lösningar.
• Att proaktivt identifiera tekniska brister genom skanningar och analyser samt föreslå och genomföra åtgärder tillsammans med teamet.
• Att vara en teknisk brygga och stödja verksamheterna i att förstå tekniska risker.
• Att agera teknisk expert vid IT-relaterade säkerhetsincidenter och stödja eller driva det tekniska utredningsarbetet.
Beroende på verksamhetens behov kan du även komma att arbeta med andra uppgifter som matchar din kompetens.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Akademisk utbildning inom relevant område eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Flerårig erfarenhet av tekniskt arbete inom relevanta IT-områden.
Erfarenhet av IT-verksamhet i stora och/eller komplexa organisationer.
Förståelse för IT samt hur verksamhet och IT interagerar.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
B-körkort.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du samarbeta effektivt, dela med dig av kunskap och erfarenheter samt bidra till ett stödjande och lösningsorienterat arbetsklimat. Du har god analytisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i komplexa frågor, göra välgrundade bedömningar och omsätta dem i praktiska lösningar. Du trivs med ansvar, är trygg i din yrkesroll och vill fortsätta utvecklas. Du har också ett systematiskt arbetssätt och förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Vi lägger särskild vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Cisco (switching, wireless, routing)
Check Point (firewall)
Cisco DNA Center
Cisco ISE
F5 BIG-IP
Infoblox, IPv6, DNSsec
Protokoll BGP, MPLS
Linux-operativsystem
PKI
ITIL
Samverkansmodellen PM3
Arbete i offentlig sektor
Agila arbetssätt, till exempel Scrum
IT-säkerhet
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Tester och arbetsprov kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. Kopior på betyg lämnas till Falu kommun i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev – urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332868". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu Kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falu Kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Daniel Magnusson daniel.magnusson@falun.se Jobbnummer
9983916