Systemspecialist Ladok med gruppledaransvar
Stockholms Universitet / Administratörsjobb / Stockholm
2025-09-11
Studentavdelningen har i uppdrag att ge stöd och service till studenter före, under och efter studierna samt att handlägga studentärenden.
Studentavdelningen ger även verksamhetsstöd till universitetets institutioner, fakulteter, områden och ledning. Med utbildningens kvalitet i fokus ska Studentavdelningens verksamheter kännetecknas av professionalism, effektivitet, rättssäkerhet och tillgänglighet.
Inom sektionen för utbildningsdokumentation ingår Systemförvaltning Ladok, Examen och VFU-sekretariatet.
Arbetsgruppen Systemförvaltning Ladok har uppdraget att ansvara för studiedokumentationssystemet Ladok på Stockholms universitet. Arbetsgruppen utbildar universitetets anställda i Ladok och ger råd och stöd till verksamheten i studiedokumentationsfrågor.
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och har erfarenhet av att ha arbetat med studiedokumentationssystemet Ladok. Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med varierande arbetsuppgifter och möjlighet att jobba på distans ett par dagar i veckan.
Mer information om oss finns på: https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/universitetsforvaltningen/studentavdelningen.
Du kommer att arbeta både som gruppledare och som systemspecialist/systemförvaltare i det löpande arbetet. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att erbjuda ett professionellt användarstöd till verksamheten, leda och fördela arbetet inom gruppen, och du förutsätts även kunna delta i övriga förekommande arbetsuppgifter inom Studentavdelningen. Som gruppledare är du delaktig i den dagliga operativa verksamheten inom Ladokgruppen och du företräder verksamheten i olika interna och externa sammanhang. Du leder och fördelar arbetet inom gruppen, tar fram underlag för verksamhetsplanering och driver frågor som rör verksamhetsutveckling i nära samarbete med sektionschefen. I arbetet som gruppledare ingår också vissa personaladministrativa uppgifter och att hantera, samt vid behov lyfta arbetsmiljöfrågor.
I rollen som systemspecialist/systemförvaltare Ladok kommer du att:
- Arbeta med studiedokumentationssystemet Ladok. I arbetsuppgifterna ingår att erbjuda ett professionellt användarstöd till verksamheten, ge daglig support via e-post, telefon och videosamtal.
- Tillsammans med kollegor hålla i våra interna utbildningar i Ladok samt bidra till utveckling och uppdatering av manualer och utbildningsmaterial.
- Testa systemförändringar och informera verksamheten i samband med regelbundna uppdateringar av Ladok
- Konfigurera inställningar i Ladok
- Samla in behov från verksamheten och ta fram lokala anpassningar av rutiner och systemstöd
- Rapportera in fel och eventuella förbättringsförslag
- Delta aktivt i kompetensspridning inom gruppen
- Delta aktivt i olika typer av utredningar och projekt
Kvalifikationer
- Universitets- eller högskoleutbildning eller motsvarande.
- Erfarenhet av att ha arbetat med studiedokumentationssystemet Ladok.
- God kunskap om utbildningsadministrativa processer och verksamheter inom universitet eller högskola.
- God kunskap om högskolesektorns regelverk och aktuell erfarenhet av statlig förvaltning.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Dina personliga egenskaper
- Du är analytisk, problemlösande och van vid att se saker ur olika perspektiv.
- Du är strukturerad och systematisk i ditt arbetssätt.
- Du kan ta initiativ till att självständigt hantera och/eller identifiera olika problem eller ärenden.
- Du är prestigelös, vågar hämta stöd från kollegor och övrig organisation, samt är bekväm med att arbeta i grupp och lösa problem gemensamt.
- Du har en väl utvecklad servicekänsla, förmåga att prioritera och koordinera olika arbetsuppgifter samt sätter verksamheten i fokus och ser att vårt arbete ska vara till nytta för hela universitets verksamhet.
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
Meriterande
- Erfarenhet av ledarskap, gärna i rollen som gruppledare eller motsvarande.
- Utbildning inom Data- och Systemvetenskap, Informatik och liknande.
- Arbetat med kravframställning.
- Erfarenhet av kvalitets- och utbildningsuppföljning.
- Erfarenhet av att driva och leda projekt.
- Erfarenhet av andra utbildningsadministrativa system.
- Goda kunskaper i Excel.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde i januari 2026.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Susanne Stenius, Gruppledare Systemförvaltning Ladok, mailto:susanne.stenius@su.se
Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
