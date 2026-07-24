Systemspecialist IT (Zabbix)
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Systemspecialist IT (Zabbix)
Vi söker dig erfarna systemspecialist som vill vara med och utveckla vår nya övervakningsplattform i Zabbix. Hos oss får du arbeta i en komplex IT-miljö där din tekniska kompetens gör skillnad - samtidigt som du får möjlighet att utvecklas tillsammans med dina kollegor.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som systemspecialist på Övervakning IT ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för övervakning av IT för Sveriges transportinfrastruktur. Hos oss får du jobba i en spännande och komplex IT-miljö, till exempel systemen för våra vägar, järnvägar och färjetrafik. Vi är inne i en spännande fas och bygger nu upp nästa generation övervakning. Vi söker dig som vill vara tekniskt drivande i att designa, bygga, automatisera och vidareutveckla denna.
I rollen kommer du att:
designa, planera, leda och genomföra implementeringen av övervakningslösningar
analysera verksamhetsbehov och omsätta dem till långsiktigt hållbara tekniska lösningar
driva tekniska initiativ och förbättringsarbeten
Du kommer ingå i ett team där utbildningar och certifiering inom området kommer genomföras löpande, parallellt med att vi bygger upp den nya plattformen. Vi är i en spännande utvecklingsfas där du får möjlighet att arbeta med den senaste tekniken.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du är kommunikativ och bra på att samarbeta och drivs av att utvecklas och nå framgång tillsammans med andra. Du tar initiativ i arbetet och tar ansvar för dina uppgifter och bygger med din goda problemlösningsförmåga säkra och kvalitativa lösningar. Med ditt breda intresse och engagemang för teknik och IT vill du hålla dig uppdaterad inom området.
Vi söker dig som
har flerårig aktuell och relevant erfarenhet som systemspecialist, eller av oss bedömd liknande roll, inom såväl drift, utveckling som förvaltning i komplexa IT-miljöer
har grundläggande kompetens inom Linux- och/eller Windows Server-administration
har grundläggande erfarenhet av scriptutveckling
har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
har erfarenhet av att driva storskaliga tekniska projekt där du har rollen som specialist/tekniker (ej som administrativ projektledare/koordinator)
har erfarenhet av övervakning
har erfarenhet av Zabbix
har erfarenhet av arbete i större organisation
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
På vår externa webbsida Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297)
291 54 KRISTIANSTAD Jobbnummer
10011076