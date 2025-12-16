Systemspecialist inom HR/lön - Heroma
2025-12-16
Vill du bidra med din expertis inom HR- och lönesystem? Vi söker en erfaren systemspecialist med djup kompetens i Heroma för ett spännande konsultuppdrag med start i januari 2026. Uppdraget är på heltid med möjlighet till hybridarbete.Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Du kommer att avlasta befintlig systemspecialist och stärka kapaciteten inom löneenheten. Rollen innebär systemförvaltning, felsökning, utveckling och stabilisering av Heroma i nära samarbete med HR, IT och lönegruppen.
Ansvarsområden
• Fördjupat arbete som systemspecialist i Heroma
• Felsökning av komplexa system- och datarelaterade problem
• Hantering av uppsättningar, styrtabeller, regelverk och behörigheter
• Kontakt och ärendehantering gentemot systemleverantör
• Stöd till HR och lönefunktion med rapporter, datahantering och analyser
• Testarbete vid uppdateringar och integrationer
Lämplig bakgrund
• Gedigen erfarenhet av Heroma
• Flerårig erfarenhet som systemspecialist inom HR/lön
• Djup förståelse för löne- och HR-processer
• Mycket god svenska i tal och skrift
• Meriterande: erfarenhet från kommun eller regionDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta självständigt och i nära samarbete med kollegor.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Malin Lindqvist. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-12-31.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
