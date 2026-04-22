Systemspecialist HRM Software implementation | Stockholm
2026-04-22
Är du trygg i alla delar av lönesystemet HRM Software? Har du arbetat självständigt med lönefrågor i några år? Gillar du att jobba i ett team där man tillsammans ansvarar för ett bra resultat och ett gott arbetsklimat? Då vill vi gärna se din ansökan och träffa dig till rollen som Senior systemspecialist implementation inom EYs globala löneteam.
Möjligheten
I rollen som senior systemspecialist inom HRM Software blir du en nyckelperson i vårt globala löneteam. Du kommer att ansvara för implementationer av nya lönekunder i HRM Software samtidigt som du även har egna kunder som du gör lön för. I rollen kommer du kunna förkovra dig och fördjupa dina kunskaper inom bl.a. kollektivavtalstolkningar och systemlösningar samt inom Global Payroll såsom Mobility-frågor och hantering av RSU och incitamentsprogram.
Ansvarsonmråden
Inom rollen kommer du dels implementera nya kunder i lönesystemet HRM Software och supportera kollegor inom främst systemfrågor. Du kommer ansvara för lönsamhet av såväl implementationsprojekt som för dina löpande lönekunder. Du kommer även vara en naturlig del av vårt team där du förväntas att bidra med din kunskap till övriga inom organisationen.
Färdigheter och egenskaper för framgång
Kvalifikationer
Du har djup förståelse och erfarenhet av att självständigt arbeta i alla delar av lönesystemet HRM Software.
Du har flerårig erfarenhet av självständigt lönearbete, gärna inom global payroll.
Du besitter mycket goda kunskaper inom lön och har vana att tolka och tillämpa kollektivavtal
För att att lyckas i den här rollen har du tidigare projektlett inom lön
Du är flytande i engelska och svenska i tal och skrift
Meriterande
Kunskaper i Hogia lön+, Flex HRM Time och Travel
Du har tidigare arbetat inom outsourcing
Bakgrund som systemägare/systemspecialist
Erfarenhet av globala löneaktörer
Erfarenhet av att framgångsrikt bygga kundrelationer
Som person är du
Strukturerad och gillar ordning och reda
Självständig och innehar en stark problemlösningsförmåga
Vill hjälpa andra med din kunskap genom utbildningar i HRM Software
Har en stark teamkänsla där vi lyckas tillsammans
Vad vi erbjuder dig
På EY kommer vi att hjälpa dig utveckla och anpassa dina färdigheter framåt utifrån en upplevelse i världsklass. Vi stärker dig i en flexibel miljö och låter dig och din kompentens blomma i en kultur som värdesätter mångfald och inkludering på en global nivå. Läs mer här.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Då är du varmt välkommen att söka tjänsten. Skicka in din ansökan senast den 17 maj 2026, urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor om tjänsten kontaktar du Åsa Bergström på asa.bergstrom@se.ey.com
. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du Simon Aspler på simon.aspler@se.ey.com
. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories. Så ansöker du
