Systemspecialist
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-16
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Är du en systemspecialist med redovisningskompetens eller en redovisningsekonom med systemkunskap? Då kan det här vara en roll för dig!
Välkommen med din ansökan!
Om avdelningen/gruppen
Inom Ekonomiavdelningen arbetar omkring 75 personer vilka är organiserade i fem grupper och en stab. I den här rollen kommer du att ingå i staben tillsammans med avdelningens två andra systemspecialister inom UNIT4 ERP.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår löpande arbetsuppgifter så som exempelvis felhantering, supportärenden och att skriva manualer.
En viktig arbetsuppgift är att vara en av specialisterna för vår anläggningsmodul. I denna roll krävs både redovisningskunskap och systemförståelse.
Du deltar även i utvecklingsarbete inom KTH:s ekonomisystem UNIT4 ERP och därtill tillhörande system, banker mm.KvalifikationerKvalifikationer
Ekonomi- och/eller systemutbildning på högskolenivå, lägst kandidatnivå, eller motsvarande kompetens, exempelvis via utbildning eller förvärvad genom arbetslivserfarenhet, som myndigheten bedömer som likvärdig.
Flerårig erfarenhet av att ha arbetat i UNIT4 ERP.
Goda redovisningskunskaper.
Förmåga att se till helheten och att förstå komplexa sammanhang
Erfarenhet av att skriva systemrelaterade manualer och liknande
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet
Goda kunskaper i Office-paketet
Personliga egenskaper
Vi söker dig som med personlig mognad och trygghet i dig själv har förmågan att samarbeta med andra och bygga goda relationer. Du har de specialistkunskaper som tjänsten kräver. För att lyckas i rollen är förmågan att vara strukturerad och serviceinriktad en förutsättning.
Meriterande
Erfarenhet av att ha arbetat med statlig redovisning
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Erfarenhet av arbete i UNIT4 ERP anläggningsmodul
Erfarenhet av förändringsarbete
Erfarenhet av samarbeta i projekt/tillsammans med andra professioner
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har ansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV.
I denna rekrytering söker du endast med ditt CV. I stället för ett personligt brev kommer du i rekryteringssystemet att få besvara en eller flera frågor. Det är viktigt att du besvarar frågorna noggrant och sanningsenligt, för att vi ska få en tydlig bild av din kompetens och erfarenhet. Vi baserar vårt urval på kvalifikationerna som framgår av annonsen.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Tester kan komma att tillämpas i denna rekryteringsprocess.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
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100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Ekonomichef
Susanne Odung odung@kth.se Jobbnummer
10003971