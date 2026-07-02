Systemsäkerhetsingenjör
Saab Aktiebolag / Säkerhetsjobb / Arboga Visa alla säkerhetsjobb i Arboga
2026-07-02
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som systemsäkerhetsingenjör hos oss kommer du att ha en viktig roll i säkerhetsbevisningen för att ett tekniskt system ska bli godkänt för användning. Du kommer att ingå i projektgrupper vars mål är att utveckla och underhålla vår breda portfölj av spännande produkter. I rollen ligger också ett ansvar för att förebygga potentiella olyckor med skada på person, egendom och yttre miljö. De analyser som genomförs omfattar hela systemens livscykel med hårdvara, mjukvara och interaktion med användare och andra externa system.
Du arbetar tillsammans med teamet med att ta fram, strukturera och förvalta säkerhetskrav, genomföra riskidentifiering och riskanalyser samt säkerställa att åtgärder dokumenteras, implementeras och följs upp. Rollen innefattar deltagande i designarbete, tekniska analyser, tester och verifieringar för att säkerställa att systemen uppfyller alla krav ur ett systemsäkerhetsperspektiv.
Du samverkar nära med ansvariga för delsystem och komponenter och ingår i tvärfunktionella projektteam med exempelvis systemingenjörer, provningsansvariga och specialister inom mjukvara, mekanik, elektronik och hållfasthet.
Arbetet innebär att hantera flera parallella uppdrag med varierande komplexitet, där ett strukturerat arbetssätt enligt etablerade processer är centralt. Vid start får du en genomtänkt introduktion i rollen och tilldelas en erfaren mentor som stöd i både det tekniska arbetet och din långsiktiga utveckling.
Vi söker dig som förenar helhetsperspektiv med tekniskt djup - du sätter dig metodiskt in i våra system och förklarar hur de ska fungera för rätt mottagare. Rollen spänner över flera teknikområden med breda kontaktytor i hela organisationen.
Placeringsort är Arboga men Linköping fungerar som alternativ. Resor förekommer i arbetet.Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och som motiveras av att arbeta med komplexa system där säkerhet, kvalitet och noggrannhet är avgörande. Du trivs i en roll där du får kombinera teknisk förståelse med ett systemperspektiv och där du bidrar till att identifiera, analysera och hantera säkerhetsrelaterade utmaningar genom hela utvecklingsprocessen.
Som person är du analytisk och strukturerad, med förmåga att se både detaljer och helhet. Du tar ansvar för ditt arbete, samarbetar gärna med olika kompetensområden och har lätt för att skapa förståelse kring tekniska frågor. För att lyckas i rollen behöver du vara nyfiken, lösningsorienterad och kunna göra välgrundade bedömningar baserade på både krav, risker och tekniska förutsättningar.
För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du har:
Civilingenjörsexamen eller motsvarande utbildning.
Minst tre års erfarenhet av systemarbete inom mjukvara, mekanik eller elektronik.
Erfarenhet av systemarkitektur och kravhantering.
Erfarenhet av arbete enligt etablerade standarder inom området, exempelvis MIL-STD-882E eller motsvarande.
Erfarenhet av lean- och/eller agila arbetssätt i tvärfunktionella team.
Förmåga att kommunicera systemets funktion, arkitektur och tekniska ställningstaganden till olika intressenter.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Vi ser det som meriterande om du dessutom har erfarenhet från säkerhetskritiska utvecklingsmiljöer och känner dig bekväm i gränslandet mellan teknik, krav och säkerhet. Tidigare erfarenhet från reglerade branscher eller arbete med systemsäkerhetsfrågor är särskilt värdefullt.
Det är därför meriterande om du har:
Erfarenhet från examensarbete eller projekt med inslag av systemsäkerhet eller produktutveckling.
Kännedom om säkerhetsstandarder och regelverk såsom MIL-STD-882E eller likvärdiga ramverk.
Erfarenhet från försvarsindustrin, fordonsindustrin eller annan reglerad och teknikintensiv verksamhet.
Erfarenhet av arbete i tvärfunktionella och/eller projektorienterade team.
Erfarenhet av verifiering och validering samt spårbarhet från krav till test.
Domänkunskap inom säkerhetskritiska eller försvarsrelaterade system.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Notera även att annonsen ligger ute under sommar- och semesterperioden vilket gör att återkoppling kan komma att dröja längre än vanligt. Du kan räkna med återkoppling som senast under augusti/början av september. Tack för din förståelse.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Kungsörsvägen 60 (visa karta
)
732 47 ARBOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9988530