Systemsäkerhetsingenjör
UMS Skeldar Sweden AB / Säkerhetsjobb / Linköping Visa alla säkerhetsjobb i Linköping
2026-06-26
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UMS Skeldar, ett mångfacetterat företag, med förmågor inom forskning, utveckling, design, tillverkning, testning, utbildning, underhåll och mycket mer. Vi utvecklar en av världens mest avancerade Unmanned Aerial Vehicle. Bli en del av vårt växande team!
Vi utökar nu teamet med en till System Safety Engineer / Systemsäkerhetsingenjör med god förståelse för systemsäkerhet, kravhantering och regelverk.
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Systemsäkerhetsingenjör hos oss:
Du blir en del av avdelningen Product & Compliance som består av 10 personer med systemövergripande kompetenser. Avdelningen stöttar hela organisationen, med roller som exempelvis Chefsingenjör, Configuration Management, Quality och Systemsäkerhet.
Som System Safety Engineer kommer du att arbeta projektbaserat och ingå i ett team som arbetar med systemsäkerhet för hela helikoptersystemet.
I rollen som System Safety Engineer (Systemsäkerhetsingenjör) kommer du att:
granska systemsäkerhetsarbetet utifrån ställda krav
genomföra flera olika typer av systemsäkerhetsanalyser
identifiera säkerhetskritiska funktioner och komponenter samt ta fram systemsäkerhetskrav
assistera systemingenjörer i designarbetet samt utveckla säkerhetsåtgärder tillsammans
utbilda organisationen i systemsäkerhetsfrågor.
Låter det intressant? Ansök redan idag!
Är du den vi söker?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper för att du ska trivas så bra som möjligt hos oss. Rollen innebär många kontaktytor i organisationen, därför söker vi dig som är flexibel, har en god samarbetsförmåga och kan kommunicera komplex information på ett enkelt sätt. Som person är du strukturerad och självgående. Du har en god förmåga att planera, prioritera och driva dina arbetsuppgifter framåt, både på egen hand och tillsammans med andra.
För att lyckas i den här rollen ser vi att du gärna har:
högskole- eller universitetsutbildning
erfarenhet från liknande roller eller erfarenhet som exempelvis systemingenjör eller teknisk ledare.
ett tekniskt intresse och nyfikenhet för systemsäkerhet.
erfarenhet av arbete med standarder och är duktig på att dokumentera.
Tjänsten ställer krav på såväl engelska som svenska i tal och skrift.
Tjänsten är på plats på kontoret i Linköping.
Vi erbjuder:
en möjlighet att vara en del av ett dynamiskt företag som ständigt utvecklas, där din påverkan spelar en viktig roll
en högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden
en familjär arbetskultur som karaktäriseras av samarbete och högt engagemang
aktiviteter som främjar både social gemenskap och hälsa, genom vår Festkommitté, Hälsokommitté, Brädspelskommitté och ett Kvinnligt Nätverk.
Ytterligare information:
Arbetsplats: Linköping.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
Resor: Kan förekomma någon gång per år.
För en anställning hos oss på UMS Skeldar krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Roller där vi har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande. Urval och återkoppling sker mest troligt i slutet av augusti p.g.a semestertider. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6952995-2072484". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UMS Skeldar Sweden AB
(org.nr 559006-2245), https://umsskeldarab.teamtailor.com
Låsbomsgatan 18 (visa karta
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589 41 LINKÖPING Arbetsplats
UMS Skeldar Jobbnummer
9980334