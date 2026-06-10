Systemsäkerhetsingenjör
Avaron AB / Säkerhetsjobb / Karlskoga Visa alla säkerhetsjobb i Karlskoga
2026-06-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en tekniskt avancerad miljö inom försvars- och teknikindustrin där systemsäkerhet är avgörande genom hela produktens livscykel. Här får du arbeta med att identifiera, analysera och minska risker innan de leder till problem för människor, egendom eller miljö. Rollen passar dig som gillar att gå på djupet, förstå hur olika delar hänger ihop och omsätta analys till tydliga krav och underlag.
Du arbetar nära flera teknikdiscipliner och behöver kunna sätta dig in i mekanisk design, hårdvara, mjukvara samt samspelet mellan användare och externa system. Det här är en roll där du får kombinera teknisk bredd med analytiskt fokus i en miljö där ditt arbete har tydlig påverkan på säkra och robusta lösningar.
ArbetsuppgifterDu analyserar och bedömer systemrisker ur ett systemsäkerhetsperspektiv.
Du genomför och dokumenterar systemsäkerhetsanalyser för att förebygga risker i produkter och system.
Du granskar design, konstruktion och tekniska lösningar för att identifiera säkerhetsrelaterade svagheter.
Du arbetar med kravställning och tar fram underlag för verifiering.
Du dokumenterar analyser, bedömningar och säkerhetsrelaterade aktiviteter på ett tydligt och strukturerat sätt.
Du samverkar med kollegor inom mekanik, elektronik och mjukvara för att skapa en helhetsbild av systemet.
Du bidrar till utvecklingen av säkra och robusta system genom hela livscykeln.
KravMinst 5 års erfarenhet av systemsäkerhetsarbete.
Erfarenhet av att arbeta med analyser, dokumentation och/eller processer.
God förståelse för bakomliggande systemarkitektur och konstruktion.
Ingenjörsutbildning.
Förmåga att arbeta strukturerat med processer, analyser och dokumentation.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
MeriterandeInriktning inom elektronik, teknik, mekanik eller mjukvara.
Ett stort intresse för systemsäkerhet och närliggande teknikområden.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7885736-2046108". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Karlskoga Busstation (visa karta
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691 32 KARLSKOGA Jobbnummer
9957307