Systems Engineering Lead
Professional Galaxy AB / Datajobb / Stockholm
2026-01-23
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Systems Engineering Lead på uppdrag av vår klient.
I rollen som Systems Engineering Lead på ES Design i Järfälla kommer du, med flera års erfarenhet av systemutveckling och tekniskt ledarskap, att ha en nyckelposition i projekt som omfattar hela produktens livscykel. Hos kunden utvecklar man avancerade produkter för flyg-, mark- och marintillämpningar inom en mängd spännande projekt. Kundens världsledande elektroniska signalspanings- och självskyddssystem bidrar till att skydda plattformar och samla värdefull information om omvärlden. Nu söker de fler Systems Engineering Leads till sin sektion System Engineering Management i Järfälla!
Dina arbetsuppgifter kommer att innebära tätt samarbete med många olika discipliner och avdelningar, såsom projekt- och produktledning, system, integration och verifiering, kvalitet- och konfigurationsledning, logistik, konstruktion och produktion. Arbetet bedrivs i projektform där du samarbetar med olika team och roller för att identifiera produktstrukturer och därefter planera leverabler, dokumentation och arbetssätt för de ingående delarna.
Tillsammans med projektledningen planerar du in tekniska granskningar som milstolpar under projektets gång. Du ansvarar för att övervaka systemarbetet på en övergripande nivå och säkerställa att spårbarhet bibehålls.
Dina arbetsuppgifter inkluderar: - Anpassning av kundens livscykelmodell och processer till projektets behov - Planering och övervakning av SE aktiviteter - Identifiering av intressenter och mål/krav - Definition av projekt-, produkt- och kravstrukturer - Planering av baselines - Koordinering med projektledning och intressenter/kund - Planering och ledning av tekniska granskningar
Du kommer att tillhöra sektionen System Engineering Management och få möjlighet att dela med dig av din erfarenhet samtidigt som du stöttar och leder andra. Vår kund värdesätter en positiv arbetsmiljö där skratt och högt i tak är en självklar del av vardagen.
Krav på godkänd säkerhetsprövning innan start!
Övrig information Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: 2026-03-02 till Öppet
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
Öppen för alla
