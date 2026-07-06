Systems Engineer till UMS Skeldar i Linköping
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2026-07-06
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UMS SKELDAR ligger i framkant inom utvecklingen av obemannade helikoptrar. Med nya kontrakt och kommande kundleveranser behöver vi nu utöka vårt team. Vi söker dig som vill vara del av en arbetsplats som formar framtidens obemannade helikoterar med en stark laganda och glädje!
Key word: Systems Engineer, Kravhantering, Requirement.
Nu söker vi en Systems Engineer! Kommande kundleveranser och nya kontrakt gör att vi nu behöver dig som kan kravhantering och verifiering på systemnivå, spårbarhet på systemnivå och spårbarhet mellan system och mjukvara.Systems Engineer hos oss:
Du blir del av vår avdelning Product & Compliance som består av Chefsingenjörer, Configuration Managers, System Safety Engineers och Quality Engineers. Teamet jobbar nära hela verksamheten i system- och kvalitetsövergripande frågor och säkerställer att vår produkt är tekniskt kontrollerad, säker, luftvärdig och regulatoriskt godkänd genom hela livscykeln.
Rollen som Systems Engineer spänner över flera teknikområden med breda kontaktytor i hela organisationen både inom hårdvara och mjukvara.
I rollen som Systems Engineer kommer du att:
Driva nedbrytning av kund- och produktkrav till systemkrav per delområde tillsammans med materielgruppsansvarig för respektive delsystem.
Genomföra formella granskningar
Ta fram/komplettera nuvarande process för
Kravhantering och verifiering på systemnivå
Spårbarhet på systemnivå för att uppfylla gällande standarder för flygande system
Spårbarhet mellan system och mjukvara
Du blir en nyckelperson i att förverkliga arbetssätt inom kravhantering i organisationen!
Låter tjänsten intressant? Tveka inte att söka redan idag!
Är du den vi söker?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper för att du ska trivas så bra som möjligt hos oss. Då rollen innebär många kontaktytor både internt och externt krävs det att du trivs i att samarbeta med andra och har hög samarbetsförmåga och flexibilitet. Du är också en strukturerad och självgående person som driver på och tar ansvar för dina arbetsuppgifter samt har förståelse för flöden, processer och kan skriva ner dessa på ett tydligt sätt.
Vi ser också att du är mål och resultatfokuserad så att du i slutänden knyter ihop kraven med verifiering. Vi söker dig som förenar helhetsperspektiv med tekniskt djup.
För att lyckas i den här rollen ser vi också att du har en civilingenjörsexamen och har arbetslivserfarenhet av systemarkitektur inkluderat kravhantering, verifiering/validering och spårbarhet från krav till test. Kännedom/erfarenhet inom säkerhetskritiska eller försvarsrelaterade system är starkt meriterande.
Tjänsten ställer krav på såväl engelska som svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
en möjlighet att vara en del av ett dynamiskt företag som ständigt utvecklas, där din påverkan spelar en viktig roll
en högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden
en familjär arbetskultur som karaktäriseras av samarbete och högt engagemang
aktiviteter som främjar både social gemenskap och hälsa, genom vår Festkommitté, Hälsokommitté, Brädspelskommitté och ett Kvinnligt Nätverk.
Ytterligare information:
Arbetsplats: Linköping.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
För en anställning hos oss på UMS Skeldar krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Roller där vi har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande. Urval och återkoppling sker mest troligt i slutet av augusti p.g.a semestertider. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7585562-2088137". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UMS Skeldar Sweden AB
(org.nr 559006-2245), https://umsskeldarab.teamtailor.com
Låsbomsgatan 18 (visa karta
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589 41 LINKÖPING Arbetsplats
UMS Skeldar Jobbnummer
9994360