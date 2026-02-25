Systems Engineer - Marin eftermarknad
2026-02-25
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll. Publiceringsdatum2026-02-25Om företaget
Som Systems Engineer på Saab Surveillance, kommer du att arbeta med utveckling av avancerade försvarsprodukter, med ett särskilt fokus på marina ledningssystem. Din roll innebär att säkerställa våra produkters kravuppfyllnad och förväntningar som våra kunder ställer på deras förmåga. Du leder det tekniska arbetet under hela produktens livscykel, från initiala studier till utveckling och vidare underhåll. Arbetet inkluderar kravanalys, specifikation och verifiering av den slutgiltiga produkten. Ditt primära fokus ligger på de mjukvarudelar som ingår i våra leveranser. Du agerar länk mellan projektledning och de olika utvecklingsteamen, där du bryter ned arbetspaketen till åtgärdspunkter som tas vidare till utveckling. Du kommer att arbeta med verktyg som Jira och Confluence.
Din roll
I rollen som Systems Engineer har du en förståelse för våra produkters helhet, men också förmågan att förklara, kommunicera och dokumentera hur systemen är tänkta att fungera. Leveranserna är tekniskt breda och kan innehålla komponenter inom både hårdvara och mekanik.
Du kommer att vara en del av ett team med varierad bakgrund och erfarenhet som uppskattar varandras olikheter och som strävar efter en öppen och hjälpsam kultur.
I rollen som systemingenjör kan du även förvänta dig:
* Arbete med kravställning, planering, analyser, sammanfattning av resultat och rapportering.
* Rörelse inom många teknikområden, där dina kontaktytor inom företaget kommer att vara breda.
* Samarbete i projektform med olika delar inom Saab Naval Combat Systems, andra delar av Saab, samt nationella eller internationella samarbetspartners.
* Våra projekt varierar i storlek, vilket kräver flexibilitet då du kanske kommer att arbeta med flera projekt samtidigt.
Rollen som Systems Engineer kan innebära omfattande kundkontakt och kan också innebära resor inom och utanför Sverige beroende på uppdrag och kund. Profil
* Civilingenjör inom systemutveckling eller motsvarande med flera års erfarenhet, gärna från systemutveckling inom mjukvara.
* Erfarenhet av att kravställa och strukturera komplexa system för att skapa en robust systemarkitektur.
* God samarbetsförmåga och kunna driva ditt arbete framåt självständigt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Placeringsort: Initialt Järfälla, men med flytt till Solna Strand under 2026
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Saab AB (org.nr 556036-0793)
Saab AB
