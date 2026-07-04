Systemledare/systemingenjör Till Nlaw
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-07-04
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Som systemledare och systemingenjör för NLAW inom BU Ground Combat kommer du att jobba tight med projektledare och produktledning gällande vidmakthållande såväl som nyutveckling av vårt mest avancerade pansarvärnssystem NLAW.
Du kommer att leda ett team av systemingenjörer och deras arbete inom utveckling av NLAW. Du kommer att vara involverad i alla faser, från tidiga studier, konceptframtagning till utveckling och vidmakthållande. Det innebär ur ett systemperspektiv allt ifrån behovsinsamling, kravformulering, bygga systemarkitektur och nedbrytning till design och verifiering av det slutliga systemet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Att leda och följa upp systemarbetet samt koordinera interaktionerna med våra intressenter och tillse att systemteamet jobbar fokuserat mot rådande målbild
Att leda och följa upp SE-arbetet
Att säkerställa att den generiska IPC-livscykelmodellen skräddarsys, inklusive processer, viktiga beslutsportar och tekniska granskningar, för att möta det specifika projektets behov
Att säkerställa att tekniska genomgångar av eget system/delsystem genomförs i enlighet med gällande företagsrutiner och överenskommen tidsplan
Att säkerställa att nödvändiga möjliggörande system planeras och utvecklas
Förväntningarna på dig som systemledare hos oss är att du ska ha tillräcklig bredd för att förstå helheten i våra produkter, men också tillräckligt djup för att kunna kommunicera hur systemet är tänkt att fungera med ansvariga för delsystem och komponenter i produkten.
Du kommer att röra dig inom många teknikområden och dina kontaktytor inom företaget kommer att vara breda. Till din hjälp har vi uppstyrda processer i vårt verksamhetssystem och metodbeskrivningar i våra interna databaser. Du samarbetar ofta i projektform med andra ingenjörer från olika delar av utvecklingsenheten inom Saab Dynamics. Våra projekt varierar i storlek, vilket ställer stora krav på din flexibilitet då du kanske måste jobba i flera projekt samtidigt.Publiceringsdatum2026-07-04Profil
Du är civilingenjör eller motsvarande med ett antal års erfarenhet av produktutveckling, gärna från systemarbete inom ett eller flera av områdena mekanik, elektronik, mjukvara. Meriterande är tidigare erfarenheter av ledarskap samt erfarenhet av arbete med system av system.
Det är viktigt att du har sinne för helhetsperspektiv och vi tror att du har varit med tillräckligt länge för att ha en god känsla för när det är dags att ta nästa steg i utvecklingen. Du behöver ha god samarbetsförmåga samt självständigt kunna driva ditt arbete framåt. Du kommunicerar bra i både svenska och engelska, i både tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Denna annons ligger publicerad över sommaren och återkoppling kan därför komma att dröja.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Boforsvägen 1 (visa karta
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691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9992586