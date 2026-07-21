Systemkoordinator till funktionsstöd
Ängelholms kommun, Funktionsstöd / Datajobb / Ängelholm Visa alla datajobb i Ängelholm
2026-07-21
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Ängelholm gör det omöjliga möjligt – det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Systemkoordinator till Funktionsstöd, Ängelholms kommun
Vill du vara med och utveckla framtidens arbetssätt inom funktionsstöd? Hos oss i Ängelholms kommun får du en central roll där du kombinerar systemförvaltning, verksamhetsstöd och kvalitetsutveckling.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Som systemkoordinator utgår du från verksamheternas behov och säkerställer att våra system fungerar effektivt och är uppdaterade. Du är en viktig stödfunktion för våra verksamheter inom Funktionsstöd och bidrar till att skapa goda förutsättningar för medarbetare att arbeta självständigt och med hög kvalitet
1 plats(er). Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att:
• Ansvara för administration, struktur och uppdatering av verksamhetens system
• Vara huvudadministratör (HAD) i flera system
• Hantera behörigheter och lägga upp ny personal
• Stötta i ärenden inom TimeCare-supporten tillsammans med andra systemansvariga
• Delaktig i implementering utav nya system
• Skapa och uppdatera lathundar, checklistor och rutiner
• Hålla i interna utbildningar
• Beställa och konfigurera telefoner samt säkerställa att rätt appar finns installerade
Du arbetar bland annat i följande system:
TimeCare MA, TimeCare Pool, Life Care utförare, Mina planer, Personec självservice, Phoniro, Procapita, Sensio, kompetensportalen, Appva och AiAi.
Du bidrar aktivt till verksamhetens utveckling genom att:
• Stötta medarbetare i systemrelaterade frågor
• Identifiera utvecklingsbehov och förbättringsområden
• Samverka med kollegor, enhetschefer och systemförvaltare
• Säkerställa att arbetet följer aktuella styrdokument
• Omvärldsbevaka och sprida kunskap
I uppdraget ingår även att:
• Registrera brukare och personal i AiAi
• Samverka med externa aktörer, exempelvis Försäkringskassan
• Hantera anmälningsblanketter
• Administrera tidsredovisningar, rättningar och signeringar
• Skicka räkningar till brukare, god man eller förvaltare
Arbetet kan även komma att omfatta andra, inom verksamheten förekommande, arbetsuppgifter. Arbetsinnehållet kan förändras över tid utifrån verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har god administrativ och strukturell förmåga
• Har ett intresse för digitala system och verksamhetsutveckling
• Är pedagogisk och trivs med att utbilda och stötta andra
• Har god samarbetsförmåga och arbetar självständigt
• Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet, och stor vikt kommer att läggas vidpersonlig lämplighet i relation till uppdragets krav.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom administration, IT eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Intervjuer planeras att hållas under vecka 33. Vi arbetar med löpande urval under rekryteringsprocessen, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Har du erhållit företrädesrätt i Ängelholms kommun ska detta anges i din ansökan.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten. Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på erfarenhet och kompetens. För aktuell lönestatistik besök engelholm.se där du kan läsa mer.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta rekryterande chef via telefon för dialog om din ansökan.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336967". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms Kommun
(org.nr 212000-0977)
Östra vägen 2 (visa karta
)
262 80 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Ängelholms kommun, Funktionsstöd Kontakt
Enhetschef Gruppbostäder
Thérese Jonassen Therese.Jonassen@engelholm.se +4643187000 Jobbnummer
10008250