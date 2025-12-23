Systemkonstruktör till internationellt teknikbolag i Landskrona
2025-12-23
Har du en bakgrund inom rör- eller systemkonstruktion och söker ett uppdrag där teknisk precision möter praktisk problemlösning? För vår kunds räkning söker vi nu en Systemkonstruktör som vill arbeta med världsledande kylsystem i en global miljö.
OM TJÄNSTEN
Vår kund i Landskrona är en global aktör som utvecklar och tillverkar renvattenkylsystem för elektriskt ledande komponenter. Här får du vara med i hela kedjan - från de första beräkningarna utifrån kundspecifikation till färdig produkt. Du blir en del av ett kompetent och sammansvetsat team som värdesätter samarbete och teknisk nyfikenhet.
Dina arbetsuppgifter
Som Systemkonstruktör ansvarar du för dimensionering och funktionsdesign av komplexa kylsystem. Du driver antingen egna projekt eller arbetar tillsammans med kollegor i större leveranser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Dimensionering och beräkning: Genomföra tekniska beräkningar för tryckfall, systemvolym, expansionsvolym och expansionstankar.
• Flödesscheman: Ta fram robusta flödesscheman som säkerställer funktion och uppfyller kundens krav.
• Komponentval: Välja ut och upprätta tekniska specifikationer för huvudkomponenter såsom pumpar, motorer och kylare.
• Administration i SAP: Dokumentera och lägga in valda komponenter i affärssystemet efter teknisk granskning.
• Samverkan: Ha löpande kontakt med både interna avdelningar och externa parter globalt.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant ingenjörsutbildning eller motsvarande teknisk bakgrund.
• Har erfarenhet av rör- eller systemkonstruktion.
• Har god vana av dimensionering och tekniska funktionsfrågor.
• Behärskar både svenska och engelska obehindrat i tal och skrift, då du arbetar i en internationell miljö med dagliga kontakter på båda språken.
• Har en god datorvana och gärna erfarenhet av SAP eller liknande affärssystem för materialhantering.
Det är meriterande om du har
• Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från industrier som vattenrening, biogas, marin, kärnkraft eller olja/gas.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Självgående: Du tar ansvar för dina leveranser och driver dina uppgifter framåt för att hålla tidsplaner.
• Noggrann: Du har ett öga för detaljer och sätter stolthet i teknisk korrekthet.
• Samarbetsvillig: Du trivs med att dela kunskap och arbeta mot gemensamma mål i ett team.
• Praktiskt lagd: Du har en förståelse för hur konstruktioner fungerar i praktiken vid tillverkning och installation.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Academic Work Sweden AB
http://www.academicwork.se
