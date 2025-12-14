Systemkonstruktör / Mechanical Systems Engineer - konsultuppdrag
Zetterholm & Partners AB / Maskiningenjörsjobb / Landskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Landskrona
2025-12-14
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zetterholm & Partners AB i Landskrona
, Lund
, Malmö
, Tomelilla
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Vi söker nu en systemkonstruktör inom mekanik till ett tekniskt avancerat uppdrag inom utveckling och tillverkning av renvattenbaserade kylsystem för kylning av elektriskt ledande komponenter. All konstruktion, utveckling och produktion sker på plats i Landskrona.
Du blir en del av ett etablerat och erfaret team av systemkonstruktörer och arbetar projektbaserat i nära samarbete med både interna och externa intressenter. Uppdraget är helt platsbaserat (onsite).
ArbetsuppgifterI rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Dimensionering av tekniska system baserat på kundspecifikationer och interna tekniska beskrivningar
Beräkningar av tryckfall, systemvolym, expansionsvolym samt dimensionering av expansionstankar
Framtagning av flödesscheman som uppfyller tekniska och funktionella krav
Val av komponenter och framtagning av tekniska specifikationer för större komponenter såsom kylare, pumpar och motorer
Deltagande i tekniska granskningar, både internt och externt
Registrering och hantering av komponenter i affärssystem (SAP)
Självständigt ansvar för systemkonstruktion i projekt eller arbete i nära samarbete med kollegorPubliceringsdatum2025-12-14Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet av rör- eller systemkonstruktion, med tydligt fokus på dimensionering och funktion
Erfarenhet från exempelvis industrikylning, vatten- eller avloppsrening, processindustri, energi, biogas, olja & gas, marina system eller liknande
Teknisk utbildning på högskole- eller universitetsnivå inom mekanik eller motsvarande
God teknisk förståelse och vana att arbeta med tekniska beräkningar
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat samt leverera enligt uppsatta tidsramar
Gärna praktisk förståelse för tillverkning och installation
Språk
Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett kravDina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
Noggrann, analytisk och nyfiken
Självgående men trivs med samarbete i projektform
Kommunikativ och trygg i tekniska dialoger
Övrig information
Uppdraget är 100 % på plats i Landskrona
Intervjuer sker på plats
Inför uppdragets start krävs genomförd drogtest, giltigt SSG-Entré samt undertecknande av sekretessavtal (NDA) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com Kontakt
Viktor Zetterholm viktor@zetterholmpartners.se 072 25 25 828 Jobbnummer
9643245