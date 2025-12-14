Systemkonstruktör / Mechanical Systems Engineer - konsultuppdrag

Zetterholm & Partners AB / Maskiningenjörsjobb / Landskrona
2025-12-14


Visa alla maskiningenjörsjobb i Landskrona, Svalöv, Kävlinge, Helsingborg, Bjuv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Zetterholm & Partners AB i Landskrona, Lund, Malmö, Tomelilla, Kungsbacka eller i hela Sverige

Om uppdraget
Vi söker nu en systemkonstruktör inom mekanik till ett tekniskt avancerat uppdrag inom utveckling och tillverkning av renvattenbaserade kylsystem för kylning av elektriskt ledande komponenter. All konstruktion, utveckling och produktion sker på plats i Landskrona.
Du blir en del av ett etablerat och erfaret team av systemkonstruktörer och arbetar projektbaserat i nära samarbete med både interna och externa intressenter. Uppdraget är helt platsbaserat (onsite).
ArbetsuppgifterI rollen kommer du bland annat att arbeta med:

Dimensionering av tekniska system baserat på kundspecifikationer och interna tekniska beskrivningar

Beräkningar av tryckfall, systemvolym, expansionsvolym samt dimensionering av expansionstankar

Framtagning av flödesscheman som uppfyller tekniska och funktionella krav

Val av komponenter och framtagning av tekniska specifikationer för större komponenter såsom kylare, pumpar och motorer

Deltagande i tekniska granskningar, både internt och externt

Registrering och hantering av komponenter i affärssystem (SAP)

Självständigt ansvar för systemkonstruktion i projekt eller arbete i nära samarbete med kollegor

Publiceringsdatum
2025-12-14

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

Minst 5 års erfarenhet av rör- eller systemkonstruktion, med tydligt fokus på dimensionering och funktion

Erfarenhet från exempelvis industrikylning, vatten- eller avloppsrening, processindustri, energi, biogas, olja & gas, marina system eller liknande

Teknisk utbildning på högskole- eller universitetsnivå inom mekanik eller motsvarande

God teknisk förståelse och vana att arbeta med tekniska beräkningar

Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat samt leverera enligt uppsatta tidsramar

Gärna praktisk förståelse för tillverkning och installation

Språk
Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav

Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är:

Noggrann, analytisk och nyfiken

Självgående men trivs med samarbete i projektform

Kommunikativ och trygg i tekniska dialoger

Övrig information
Uppdraget är 100 % på plats i Landskrona

Intervjuer sker på plats

Inför uppdragets start krävs genomförd drogtest, giltigt SSG-Entré samt undertecknande av sekretessavtal (NDA)

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com

Kontakt
Viktor Zetterholm
viktor@zetterholmpartners.se
072 25 25 828

Jobbnummer
9643245

Prenumerera på jobb från Zetterholm & Partners AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Zetterholm & Partners AB: