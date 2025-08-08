Systemkonstruktör Inom Kärnkraft Till Afry I Uppsala!
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Uppsala Visa alla elektronikjobb i Uppsala
2025-08-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Enköping
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med tekniska system som spelar en avgörande roll för ett av Sveriges viktigaste energiproduktionsområden? Vi söker en driven Systemkonstruktör till AFRY i Uppsala. Vi arbetar med löpande urval, varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
AFRY är ett ledande ingenjörs- och designföretag som verkar inom energi, industri och infrastruktur. De erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Med över 19 000 experter globalt arbetar AFRY för att påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle. Företaget är verksamt inom sektorerna infrastruktur, industri och energi, och har djupa rötter i Norden med en global räckvidd.
AFRY söker nu en systemkonstruktör till deras team i Uppsala. I tjänsten arbetar du inom området för instrument och mätteknik, exempelvis i projekt mot kärnkraftsbranschen. Du utreder och skriver tekniska specifikationer, krav och åtgärder för att modernisera utrustning, exempelvis mät- och styrutrustning inom automation och övervakning. Du arbetar i projekt tillsammans med andra systemkonstruktörer och har även många andra kontaktytor, tex detaljkonstruktörer och projektledare. Vidare får du en gedigen introduktion till ditt arbete hos AFRY.
Du erbjuds
• Vara en del av stora och spännande projekt betydande för Sveriges infrastruktur
• Arbeta med spännande företag inom branschen
• Vara en del av en organisation som värderar din personliga utveckling högt
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
• Ansvar för konstruktionssamordning i projekt
• Framtagande av konstruktionsunderlag
• Utredningar och kravställningar inom instrumentering och styrsignaler (I&C)
• Delta i strategiska möten och beslut
VI SÖKER DIG SOM
• Har en slutförd relevant ingenjörsutbildning inom elektronik eller motsvarande
• Har arbetslivserfarenhet med liknande arbetsuppgifter från processindustrin eller andra större industrier
• Talar och skriver flytande på svenska, då arbetet sker på språket
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer ett drogtest att genomföras.
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer om AFRY på deras hemsida Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15112927". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9450178