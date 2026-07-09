Systemintegratör Till Smhi
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2026-07-09
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Vill du använda din tekniska kompetens där den verkligen gör skillnad? SMHI söker en systemintegratör som vill vara med och utveckla och förvalta samhällsviktig IT – och bidra till en modern och robust digital arbetsplats.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Du blir en del av enheten Digitala arbetsplatsen inom IT-avdelningen, där vi arbetar med förvaltning och utveckling av verksamhetskritiska system och tjänster för hela SMHI. Enheten ansvarar bland annat för digital arbetsplats, verksamhetsstödjande system och tillhörande systemintegrationer. Systemintegratör är en avgörande tjänst för att kunna skapa en god digital arbetsplats. Detta uppnås genom att integrera fristående system till en sammanhängande digital arbetsplats.
I rollen som systemintegratör kommer du främst arbeta med integration och förvaltning av SMHIs CMS för intranät och smhi.se samt vårt dokumenthanteringssystem. Du kommer också bidra i arbetet med andra system och integrationer inom enhetens ansvarsområde, i nära samarbete med kollegor inom både verksamhet och IT. Vi lyssnar på verksamheternas behov och omvärldsbevakar för att hitta ändamålsenliga lösningar som passar i vår IT-miljö och som underlättar SMHIs uppdrag.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom IT eller annan utbildning/ erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift. Erfarenhet av att arbeta i en strukturerad IT-miljö med exempelvis utvecklings-, test- och produktionsmiljöer är ett krav samt att du behöver ha erfarenhet av att integrera, konfigurera och anpassa system på Linuxplattform.
Det är meriterande om du har erfarenhet av,
CMS-lösningar, exempelvis Sitevision, WordPress eller liknande
Automatisering och konfigurationshantering, exempelvis Ansible, Puppet eller Chef
Plattformar och verktyg som Node.js, Tomcat, PostgreSQL, Cassandra, Varnish eller Alfresco
RPM-paketering
Integrationer mot Windowsmiljöer
IT-infrastruktur, autentisering, nätverk eller Exchange
Agila arbetssätt och metoder
Arbete inom statlig verksamhet, region eller kommun samt förståelse för exempelvis LOU
Relevanta certifieringar inom området
Vi söker dig som är strukturerad, kvalitetsmedveten och har en god analytisk förmåga. Du trivs med att lösa komplexa problem och kan arbeta självständigt då rollen kräver ett eget driv, ansvarstagande och uthållighet. Du har många kontaktytor, både inom den egna enheten och med verksamheten i stort. Därför är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, kan skapa förtroendefulla relationer och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att hitta hållbara och verksamhetsanpassade lösningar men också för att bidra till ett öppet och stödjande samarbetsklimat där du bidrar till en arbetsmiljö där andra vill vara. Du motiveras av att utvecklas tillsammans med kunniga kollegor och uppskattar att arbeta i en verksamhet där IT är en viktig del av samhällsuppdraget.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidare, heltid.
Placeringsort: Norrköping
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Välkommen med din ansökan.
Läs mer om SMHI som arbetsplats och om vårt erbjudande https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/smhi-som-arbetsplats.SMHI
är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.Anställningen kan komma att innebära placering i säkerhetsklass. Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är i så fall förutsättningar för anställning.Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Meteorologiska Och Hydrologiska Institut
(org.nr 202100-0696), https://www.smhi.se/
601 76 NORRKÖPING Arbetsplats
Smhi Kontakt
ST
Madelene Eriksson fornamn.efternamn@smhi.se +46114958000 Jobbnummer
9998047