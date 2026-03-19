Systemintegratör, Norrköping
Polismyndigheten - Norrköping - Idro / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-03-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten - Norrköping - Idro i Norrköping
Arbetsplatsbeskrivning
Polismyndigheten möter en verklighet där brottsligheten snabbt förändras och förflyttas till nya arenor när samhället blir mer digitalt och teknikutvecklingen går framåt i ett rasande tempo.
För att möta den här verkligheten ställs krav på att arbeta fram nya arbetssätt och utveckla tekniska förmågor där information behöver delas, både internt inom myndigheten och externt kring problembilder, lägesbilder m.m. Information blir en strategisk resurs där rätt personer behöver få tillgång till rätt information i rätt tid för att fatta rätt beslut.
Centralt i förflyttningen är att utveckla digitala verktyg där tillförandet av funktionalitet och förenklandet av användandet är i fokus för att underlätta polisernas vardag. Det handlar om att säkerställa att informationen kommer in i våra system på rätt sätt, och möjliggöra sammankoppling av olika sorters information. I den här förflyttningen får vår gruppering för systemintegration på IT-avdelningen en nyckelroll. Gruppen ansvarar bl.a. för vidareutveckling och drift av polisens integrationsplattform.
For att arbetet med att navigera polisbilar, hantera avancerade underrättelseanalyser, och organisera operativa polisinsatser ska kunna fungera behöver system och tekniska lösningar sömlöst kunna prata med varandra. Som systemintegratör hos polisen blir du en nyckelspelare i det här arbetet och får en möjlighet att göra skillnad på riktigt med din tekniska kompetens!
Integrationsplattformen är central för att möjliggöra polisens olika applikationer och tekniska tjänster att utväxla/koppla samman information med varandra, eller med externa aktörer. Gruppen har helhetsansvar för plattformen.
Typiska arbetsuppgifter som du kan stöta på när du arbetar med vidareutveckling kan handla om:
Löpande livscykelhantering av servrar, och annan hantering av programvaror med konfigurationer och testning för att säkerställa en säker och robust IT-miljö
Att omvärldsbevaka, i anslutning till det här kan det bli att man tar in nya intressanta tekniska förmågor för test och utvärdering, och för att undersöka ifall det finns möjlighet för en mer storskalig implementation
Typiska arbetsuppgifter som du kan stöta på när du arbetar med drift och förvaltning kan handla om:
Sedvanlig felsökning samt certifikatshantering
Hantera uppsättning av nya integrationer både internt/externt, vilket inkluderar arbete med förfining/förvaltning av uppsatta integrationer
Stöttning till andra kompetensgrupperingar inom IT-avdelningen med kompetens och support gällande systemintegrationsfrågor
Gruppen består av en bred mix av erfarenheter och kompetenser, några med lång erfarenhet och djup kompetens/expertis inom systemintegration, vid sidan av några som är mer i början av sin IT-karriär och kommit in via IT-avdelningens traineeprogram. Det som förenar oss i teamet är vår vilja att bidra till polisens viktiga uppdrag, samt fokuset på att hitta lösningar och den gemensamma leveransen, tillsammans med att vi har kul ihop på jobbet!
Gruppen går en spännande tid till mötes med viktiga uppdrag som är igång och stundar. Några tekniska utmaningar/utgångspunkter som gruppen står i kring det här arbetet:
Att hantera strömmande data i realtid, och i anslutning till det här utveckla samt hantera/förvalta plattformen
Att genomföra ett stort tekniklyft gällande hela integrationsplattformen
Gruppen blir naturligt delaktig i olika stora IT- uppdrag inom myndigheten. Några uppdrag som är aktuella - tekniskt generationsskifte gällande polisens kommunikationssystem/Rakel G2, utveckling av Statlig E-legitimation, Nordeuropas största implementation av Microsoft Dynamics affärssystem m.fl.
Den tekniska förflyttningen innebär bl.a. ökad samverkan med externa parter, exempelvis med andra svenska myndigheter och kommuner men även internationellt inom EU. Detta ställer krav på att bygga upp och förvalta integrationsrelaterade lösningar och säkerställa en hög säkerhetKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom IT, företrädesvis med teknisk inriktning, exempelvis inom IT-infrastruktur, DevOps, system/webbutveckling eller liknande. Alternativt att du har motsvarande förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten kan bedöma som likvärdig
Minst ett par års / gärna mångårig relevant arbetslivserfarenhet (i närtid), företrädesvis från en komplex IT-miljö, exempelvis kan du ha arbetat som Integrations/API-utvecklare, systemtekniker/systemingenjör eller annan för tjänsten liknande relevant roll
God kompetens och yrkeserfarenhet från det IT-infrastrukturella området, framförallt kopplat till Linuxbaserade IT-miljöer
Du behöver behärska svenska mycket väl i tal och skrift.
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Meriterande
Något eller några av följande områden är meriterande:
Yrkeserfarenhet av uppsättning och drift av systemintegrationer på standardplattformar - t.ex. IBM ACE, IBM DataPower, Red Hat Fuse, Microsoft BizTalk, Tibco, MuleSoft, alternativt andra API Management plattformar / liknande produkter
Yrkeserfarenhet av att hantera systemintegrationer kopplat till strömmande data
Kompetens runt PKI, arbete med CI/CD-pipelines, scripting - Powershell, Bash eller liknande
Kompetens inom nätverksområdet
Erfarenhet av att arbeta enligt agila arbetsmetoder, ITIL eller liknande metodik vid IT-drift Dina personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna ställer krav på ett strukturerat arbetssätt, med att du har en god analytisk förmåga där du trivs med teknisk problemlösning. Vi värdesätter din förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt. Vidare behöver man vara en god lagspelare och inlyssnande gentemot omgivningen då jobbet kräver mycket samarbete och många samverkansytor runtom inom IT-avdelningen och inom polisverksamheten.
Vi värdesätter din vilja och förmåga att bidra till att utveckla verksamheten, samtidigt som du är någon som vill lära nytt, sätta dig in i nya tekniska förmågor och nya sammanhang, samtidigt som du gärna delar med dig av din kompetens.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper.
Övrig information
För fullständig information om anställningen, hur du ansöker samt tillgång till aktuella urvalsfrågor se följande länk: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2026/mars/systemintegrator-norrkoping/
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
E-post: jobb.na@polisen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A176.146/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten - Norrköping - Idro Jobbnummer
9808467