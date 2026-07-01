Systemintegratör inom styr och övervakning - Stockholm
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-07-01
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
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Systemintegratör- Styr och övervakning till BMS GreenTech Solutions i Stockholm
Är du en erfaren systemintegratör med känsla för detaljer och ett öga för energismarta lösningar? BMS GreenTech Solutions söker nu en systemintegratör som vill vara med och göra verklig skillnad i hur Stockholms fastigheter styrs och optimeras. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Som systemintegratör hos BMS arbetar du i fält med installation, driftsättning och service av styr- och reglersystem i fastigheter av alla slag från kommunala byggnader till kommersiella fastigheter som verkligen sticker ut. Du är den som ser till att systemen fungerar som de ska, på plats och med direkt kundkontakt. Kunderna är byggbolag, kommunala och statliga fastighetsbolag, kommersiella aktörer samt ventilations- och rörentreprenörer. Uppdragen är varierande och du har stor frihet under ansvar ingen dag är den andra lik. BMS arbetar även internationellt, vilket innebär utlandsuppdrag till länder som bl.a. Japan.
Typiska arbetsuppgifter:
Installation och inkoppling av styrenheter, givare, ställdon och fältbuss
Driftsättning och funktionsprovning av styr- och reglersystem
Programmering och parameterinställning av regulatorer och styrenheter
Felsökning och avhjälpande underhåll
Förebyggande service och injustering av HVAC-system
Dokumentation av utförda arbetenProfil
Du är noggrann, tekniskt nyfiken och trivs med att lösa problem på plats. Du tar ansvar för ditt arbete och är van att ha direktkontakt med kunder och andra hantverkare på arbetsplatsen.
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning inom el, VVS eller fastighetsautomation eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet som styrtekniker eller liknande roll inom fastighetsautomation
• Erfarenhet av kommunikationsprotokoll som BACnet, Modbus och M-bus
• Grundläggande förståelse för HVAC – värme, kyla, ventilation och VS
• Vana att läsa och tolka scheman, ritningar och teknisk dokumentation
• Svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkortSå ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Isaksson Rekrytering. Du anställs direkt hos BMS. Vid frågor, kontakta: Josefin Chapovalova – 076-000 11 97 | josefin@isakssonrekrytering.se
(mailto:josefin@isakssonrekrytering.se
) Michelle Sjöstrand – 073-501 05 97 | michelle@isakssonrekrytering.se
(mailto:michelle@isakssonrekrytering.se
)
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699), https://bmsgreentech.com/sv
115 32 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Building Management Systems Technology & Green Tech Solutions AB Kontakt
Senior Rekryteringskonsult
Josefin Chapovalova josefin@isakssonrekrytering.se +46760001197 Jobbnummer
9988085