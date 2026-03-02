Systemintegratör inom IBM ACE
2026-03-02
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en systemintegratör till en integrationsgrupp i Göteborg som ansvarar för organisationens integrationsplattform. Du blir en viktig del i arbetet med att utveckla och förvalta en framtida plattform där integrationerna ofta är komplexa och ställer höga krav på kvalitet, samarbete och tekniskt djup.
I rollen arbetar du nära olika intressenter för att driva integrationer framåt. Över tid förväntas du ta ett större ansvar för flera av integrationerna och bidra till att stärka teamets leveransförmåga.
ArbetsuppgifterUtveckla, implementera och vidareutveckla integrationer i IBM ACE
Analysera behov och ta fram integrationslösningar i en komplex verksamhetskontext
Samarbeta och föra dialog med verksamhet och andra tekniska intressenter
Ta ansvar för utvalda integrationer och bidra till kontinuerlig förbättring av arbetssätt och lösningar
KravGod förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Minst 5 års erfarenhet av integrationsutveckling med IBM ACE
Minst 5 års erfarenhet som systemintegratör
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av arbete inom offentlig sektor
Erfarenhet av liknande Dynamics-uppdrag inom större organisationer
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete inom Dynamics 365 Finance and Operations och integrationer (införskaffad de senaste 5 åren)
