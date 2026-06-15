Systemintegratör
Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Danderyd Visa alla supportteknikerjobb i Danderyd
2026-06-15
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Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
För vår kunds räkning söker vi nu dig som vill arbeta i en roll där säkerhet, teknik och samhällsnytta står i fokus. Du kommer att bli en del av ett erfaret team som arbetar med avancerade lösningar inom säker kommunikation och informationshantering.
Här får du arbeta i projekt där kraven på IT-säkerhet är höga och där lösningarna spelar en viktig roll i verksamheter med särskilt höga säkerhetskrav.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos vår kund i Danderyd.Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Installera, konfigurera och driftsätta systemlösningar hos kund
Integrera säkerhetsrelaterade produkter i komplexa IT-miljöer
Felsökning och problemlösning i Linux- och nätverksbaserade system
Delta i projekt från implementation till leverans
Arbeta nära kund i samband med installation, support och vidareutveckling
Utföra drift- och nätverksrelaterade arbetsuppgifter
Din profil och kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och drivs av att lösa problem. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och trivs i en roll där du får kombinera teknik, samarbete och kundkontakt.
Du har en god IT-teknisk grund att stå på och känner dig trygg i Linux- och nätverksmiljöer. Samtidigt har du ett naturligt säkerhetstänk och förstår vikten av stabila och säkra lösningar.
För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ, nyfiken och ha en vilja att utvecklas tillsammans med teamet.Kvalifikationer
Utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
Cirka 3–6 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Goda kunskaper inom Linux
Erfarenhet av nätverk (routing, switching, TCP/IP)
Stark förståelse för IT-säkerhet och ett säkerhetsfokus i arbetet
Erfarenhet av att arbeta i en kundorienterad miljö
Meriterande
Erfarenhet av serverhårdvara
Kunskap inom brandväggar och VPN
Erfarenhet av kryptering och/eller PKI
Kunskap inom mobiltelefoni eller Android
Erfarenhet från miljöer med höga krav på IT-säkerhet
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
182 31 DANDERYD Kontakt
Talent Acquisition Recruiter
Emelie Flood Emelie.Flood@eccera.com +46734159378 Jobbnummer
9964256