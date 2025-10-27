Systemingenjörer till flyg och träningssystem!
2025-10-27
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som systemingenjör hos oss på Saab kommer att vara involverad under hela produktens livscykel, från framtagning av krav och arkitektur till design, implementation, test och verifiering - samtidigt som du tillsammans med ditt team är en viktig pusselbit i vår resa mot att skapa nästa generations försvarssystem.
Våra produkter utsätts för stora påfrestningar och kraven på säkerhet är höga. Vi har en kravbaserad utvecklingsprocess vilket innebär att de övergripande kundkraven skall brytas ner till system, delsystem, mjukvara och hårdvara. Samtliga krav skall valideras och verifieras. Din uppgift kommer vara att hålla samman kravframtagning, systemarkitektur, validering och verifiering på systemnivå i våra olika projekt. Du kommer bli väl insatt i standarder för säkerhetskritisk utveckling och Saabs processer, metoder och verktyg. Med ett stort fokus på användarvänliga system anpassar vi våra produkter genom att förstå våra kunders behov, lösa verkliga problem och bygga innovativa lösningar och relationer.
Vi kan erbjuda en stimulerande arbetsmiljö där du kommer att få möjlighet att utvecklas och växa som mjukvaruutvecklare.
Som Systemingenjör hos oss kan du ha en eller flera inriktningar beroende på kompetensområden. Exempel på vad dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan vara:
*
Ta fram och analysera systemkrav.
*
Definiera systemarkitektur och design.
*
Genomför systemsäkerhetsanalyser.
*
Planera och leda systemintegrationen.
*
Definiera verifierings- och valideringsstrategi på systemnivå.
*
Planera och leda verifierings samt valideringsaktiviteter på systemnivå.
*
Koordinera verifieringsaktiviteter mellan olika discipliner, HW/SW/System
*
Följa upp kravtäckning och testresultat för våra projekt.
I rollen kommer du ha kontakt med många olika yrkesgrupper såsom projektledare, konstruktörer inom flera discipliner, systemingenjörer, testsystemutvecklare och testingenjörer. Du kommer även komma i kontakt med våra kunder. Arbetet ger en bred förståelse för verksamheten, från utveckling till produktion, och det finns goda utvecklingsmöjligheter inom hela verksamheten.
För att trivas på Saab tror du på en kultur av nyfikenhet, tillit och lagarbete. Det spelar ingen roll om du är i början av din karriär eller är expert inom ditt område, det viktigaste är att du delar vår passion för utveckling och ny spännande teknik!
Hos oss kommer du att få möjlighet att arbeta med de senaste verktygen och teknologierna inom branschen.
Vi värdesätter egenskaper som nyfikenhet, starkt driv och förmågan att effektivt kommunicera och samarbeta. Vi ser att du har en högskole - eller civilingenjörsexamen inom elektronik, SW, mekanik eller fysik, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Kunskap och erfarenhet inom några eller något av följande; arbete med krav, arkitektur, verifiering och validering, helst på systemnivå, säkerhetskritiska system, är bekant med kravhanteringsverktyg och har erfarenhet av att leda andras arbete, t.ex. teamledning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vill du veta mer om några av våra produkter och områden i Huskvarna? Följ länkarna nedan!
Aircraft Systems - Electronic Warfare - EWAS-Bringing platforms safely home
Training & Simulation - Live Training and Simulation
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
