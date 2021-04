systemingenjörer/mjukvaruutvecklare Python - Sigma Industry East/North AB - Datajobb i Uppsala

Sigma Industry East/North AB / Datajobb / Uppsala2021-04-12I dagsläget har vi 3 fantastiska team på Sigma Industry East North (SIEN) i Uppsala och vi fortsätter att växa! Vi söker fler kompetenta systemingenjörer/mjukvaruutvecklare för instrumentutveckling till teamet mekatronik och embedded. Som konsult hos oss får du växa och utvecklas tillsammans med oss och ute på uppdrag hos våra kunder. Vi söker någon som vill hjälpa oss att växa såväl kompetensmässigt som socialt samtidigt som du ges utrymme att utvecklas i din roll. Vi hoppas att du vill följa med på vår resa, där du bidrar med kloka tankar om hur vi kan fortsätta denna resa tillsammans.Vem är du?Vi söker nu dig med erfarenhet inom Python specifikt, där vår kund söker en person som har erfarenhet av att omsätta verksamhetens behov till koncept och idéer. Du kommer ansvara för utvecklingen av ny funktionalitet, utvecklingen av grafiskt interface samt applikationstester av mjukvaran i en labbmiljö. Självklart är du en fena på objektorienterad programmering. Med din erfarenhet inom mjukvarurelaterade frågor kommer du även agera stöd till övriga delen av organisationen och skriva skript i andra miljöer än Python. Vi tror att du har en fördel att tidigare varit verksam inom medtec/Life science och eller har en bioteknik/kemi bakgrund för att underlätta kommunikationen med slutanvändarna.Du har en civil- eller högskoleingenjör alternativt har motsvarande utbildning inom relevant område. Du har ett par års erfarenhet inom området och van att jobba i flera olika mjukvaror. Du som söker skall ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i talVi erbjuderPå Sigma har du möjlighet att arbeta i olika branscher och hos olika kunder. Vi har tillgång till många spännande uppdrag genom vårt höga anseende och genom våra goda kundrelationer. Vår gedigna erfarenhet från konsultbranschen ger en hög träffsäkerhet när vi tillsätter uppdrag. Arbetet kan utföras såväl självständigt som i team, du erbjuds en trygg, långsiktig och utvecklande anställning. Vi tillämpar agila utvecklingsplaner som följs upp genom tät kontakt med närmsta chef. Som konsult hos oss kommer du arbeta tillsammans med de främsta företagen inom svensk industri. Omkring dig kommer du att ha många framgångsrika kollegor och ett aktivt erfarenhetsutbyte inom Sigma. Då vi verkar i flertalet branscher kan du också få möjlighet att pröva vingarna på uppdrag utanför din comfort zone, i nya kontexter och med annorlunda teknologi. Hos oss kan du räkna med utmanande och utvecklande projekt!Sigma Industry Uppsala har tre team, Process Asssurance, Mekatronik & Embedded och Projektledning & Management. Denna tjänst är inom gruppen för mekatronik och Embedded. Utifrån din profil berättar vi gärna mer om vad du kan bidra med på Sigma och hur vi tillsammans kan utvecklas. Vi kan erbjuda omväxlande arbetsuppgifter, möjlighet att utvecklas samt en god sammanhållning.Vill du arbeta inom ett bolag som gör skillnad på riktigt? Där program som - Expect a better Tomorrow - Star for Life - syftar till att förbättra vår miljö och att utveckla personers drömmar.Årets tema för expect a better tomorrow dagen är FEMMEGINEERING som syftar till att öka andelen kvinnor på tekniska utbildningar.Varaktighet, arbetstidTillsvidare Heltid2021-04-12Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-23Sigma Industry East/North AB5684100