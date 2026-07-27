Systemingenjör Underhållsutrustning till Försvarsmaktens logistik
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2026-07-27
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Om befattningen
Försvarsmaktens Teknik- och Vidmakthållandekontor Logistik (TVK Log) söker en systemingenjör till vår sektion Generell underhålls- och drivmedelsutrustning. Sektionen hanterar bland annat verkstads- och klimatutrustning, containrar för reparationer samt system för transport av drivmedel. Den aktuella tjänsten har huvudsaklig inriktning mot generell underhålls- och klimatutrustning.
Vi är mitt uppe i en spännande resa där vi växer och ska bli fler. Vi söker därför förstärkning som kan hjälpa oss att optimera och koordinera Försvarsmaktens materielförsörjning. Vill du vara en viktig del av försvarslogistiken där ditt arbete gör skillnad - då är detta en tjänst för dig!
Det här erbjuder vi dig
Ett meningsfullt uppdrag!
En härlig arbetsplats där gemenskap, hög trivsel och en god arbetsmiljö står i fokus
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Träning på arbetstid (3h/vecka), Försvarsmakten lägger stor vikt vid hälsofrämjande åtgärder
Flexibla arbetstider vilket möjliggör en bra balans mellan arbete och fritid.
Om enheten
TVK Log är en central aktör inom Försvarsmaktens logistikledning. Vi ansvarar för att förnödenheter och materiel är tillgänglig och möter krigsförbandens behov – i fred, kris och krig. Det innebär också att vi skapar de förutsättningar som krävs för Försvarsmaktens uthållighet, inom områden som drivmedel, livsmedel och ammunition.
Enheten består av cirka 120 medarbetare med bred kompetens inom teknik, logistik och styrning. TVK Log består huvudsakligen av civil personal med en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Ledningen är placerad i Boden, men vi finns representerade på ett flertal orter i landet. Vårt arbete bygger på tillit, samarbete och ett tydligt uppdrag – att möjliggöra tillgängliga krigsförband genom rätt materiel i rätt tid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som systemingenjör ansvarar du för design- och konfigurationsledning samt administration av tekniskt arbete genom drivmedelmaterielens hela livscykel. Du har en avgörande roll att säkerställa att materiel och tjänster som levereras till Försvarsmakten uppfyller avtalade och tekniska krav. Du driver och deltar i projekt, tekniska utredningar samt hanterar avvikelser och förbättringsförslag. Arbetet sker i nära samverkan med både interna och externa aktörer.
I rollen ingår även att ta fram och vidareutveckla tekniska specifikationer, kravställning inför upphandlingar och avtal. Du genomför teknisk kontroll, kvalitetssäkring, konfigurationshantering och behovsbedömningar av tekniska åtgärder. Registervård och administration av teknisk information i verksamhetens system ingår även i arbetsuppgifterna. Publiceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer Kvalifikationer
Universitets- eller högskoleexamen med ingenjörsinriktning eller motsvarande teknisk kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Dokumenterad erfarenhet av tekniskt arbete; kravställning, teknisk design, beredning, konfigurationsledning och/eller upphandling av tekniska system.
B-körkort Dina personliga egenskaper
Som person har du har mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är utvecklingsinriktad, drivande och tar egna initiativ. För tjänsten krävs god analytisk förmåga och en väl utvecklad förmåga att se sammanhang. Du är kommunikativ, pedagogisk och är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Du kommer att ha ett stort eget ansvar för att lösa tilldelade uppgifter, vilket ställer krav på att du kan prioritera och arbeta strukturerat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Dokumenterad kunskap och erfarenhet avseende drivmedelsutrustning, dess tekniska lösningar och integration till omgivande system.
Dokumenterad erfarenhet av teknisk dokumentation och brukarinstruktioner.
Erfarenhet från entreprenadbranschen med koppling till entreprenadmaskiner eller teknisk verksamhet.
Erfarenhet av SAP eller liknande produktions- eller affärssystem. Övrig information
Anställningen utgör en civil tillsvidaretjänst på heltid. Sex månaders provanställning kommer att tillämpas för dig som inte redan är tillsvidareanställd inom Försvarsmakten.
Arbetsort: Skövde
Resor i tjänsten förekommer.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
För frågor om befattningen kontakta sektionschef Johan Svensson på tfn 070-7812750, åter från semester 10 augusti. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta HR-handläggare Maja Strandgren, tfn 070-336 23 74, åter från semester 12 augusti.
Fackliga företrädare
OFR/O – Peter Andersson
OFR/S – Mats Nilsson
SEKO – Lars-Erik Selström
SACO – Sofie Lundberg
Samtliga nås via växeln, 0505-45 10 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 17 augusti 2026. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter. FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet. Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se
541 57 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10012010