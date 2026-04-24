Systemingenjör till vår kund i Östersund
Vill du arbeta med kravställning, utveckling och verifiering av komplexa system, med ansvar genom hela kedjan från idé till färdig lösning? Nu söker vi systemingenjörer till vår kund i Östersund. Vi tillämpar löpande urval, varmt välkommen med din ansökan. Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
I rollen som systemingenjör arbetar du i gränslandet mellan teknik och verksamhet. Du ansvarar för att omsätta behov till tydliga krav och säkerställa att lösningarna är tekniskt genomförbara och fungerar i praktiken. Arbetet sker i nära samarbete med specialister inom exempelvis konstruktion, produktion och inköp, där du bidrar till helheten genom hela utvecklingskedjan.
Du erbjuds
En bred roll med stort ansvar genom hela projektcykeln
Möjlighet att arbeta i projekt från start till leverans
En varierad vardag med både tekniska och koordinerande arbetsuppgifter
Arbete i en verksamhet där metodik och struktur är i fokusDina arbetsuppgifter
Som systemingenjör kommer du bland annat att:
Specificera system och bryta ned övergripande specifikationer till detaljerade krav
Utveckla och underhålla teknisk dokumentation och produktionsunderlag
Samordna mellan kravställning, konstruktion, inköp och produktion
Lösa tekniska utmaningar kring systemintegration och produktlivscykel
Delta i projekt från offert till leverans
Vi söker dig som
Har en ingenjörsutbildning inom exempelvis mekanik, elektronik, mekatronik eller liknande
Har några års arbetslivserfarenhet inom relevant område
Har tidigare arbetat med kravhantering och teknisk dokumentation
Har god förståelse för hur tekniska system fungerar i praktiken
Har goda kunskaper i svenska och engelska, då båda språken används i arbetet
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta i projektform och samverka med olika intressenter
Erfarenhet från fordons- eller försvarsindustrin
Erfarenhet av medicintekniska produkter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Målinriktad
Stresstolerant
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "X3HEKH". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
