Systemingenjör till teknikkonsultbolag!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2025-09-05
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Nu har du chansen att bli en del av ett teknikkonsultbolag där du får arbeta med spännande uppdrag inom systemdesign och produktutveckling. Vi söker dig med relevant utbildningsbakgrund och bred teknisk kompetens som vill bidra till innovativa lösningar. Vi tillämpar löpande urval, så sök tjänsten redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett teknikkonsultföretag med fokus på industriell IT, automation och produktutveckling. Företaget erbjuder skräddarsydda lösningar inom bland annat elektronik, mjukvara och mekanik för att hjälpa sina kunder att effektivisera produktion och utveckla innovativa produkter. Vår kund samarbetar med företag inom flera olika branscher, från medicinteknik till industriell tillverkning.
Som systemingenjör hos vår kund kommer du att arbeta nära deras kunder - teknikintensiva företag som behöver stöd i att utveckla sina produkter och system. Du är med tidigt i utvecklingsprocessen för att ta fram tekniska lösningar, utvärdera olika koncept och identifiera förbättringsmöjligheter. Du har en nyckelroll i att driva utvecklingsarbetet från idé till färdig lösning. Det innebär att du behöver ha god teknisk förståelse, kunna se helheten och samtidigt vara strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt. Rollen kräver också att du är trygg i kunddialoger.
Du erbjuds
• Att ingå i ett stöttande team som tillsammans ansvarar för att skapa resultat
• Stor frihet under ansvar och möjlighet att generera kunskap från seniora kollegor
• Att vara en del av en innovativ verksamhet som ständigt arbetar för framtidens teknik
• En dedikerad konsultchef och karriärpartner från Academic Work
VI SÖKER DIG SOM
• Har studerat civil- eller högskoleingenjör inom maskinteknik, teknisk fysik, mekatronik eller liknande relevant område
• Har erfarenhet av produktutveckling, gärna i roller med helhetsfokus
• Har god kunskap om systemdesign, arkitektur och modellering (t.ex. SysML, UML).
• Har erfarenhet av kravhanteringsverktyg som IBM DOORS eller liknande.
• Har kunskap om relevanta standarder, t.ex. ISO 15288.
• Erfarenhet av att arbeta med komplexa produkter där flera teknikområden samverkar
• Talar och skriver flytande på svenska och engelska, då du kommunicerar med kunder på båda språken
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av FMEA, riskanalys eller andra strukturerade metoder för teknisk utvärdering
• Programmeringskunskaper i t.ex. C++, C#, Java
• Vana att arbeta med CAD-verktyg, PDM/PLM-system eller simuleringsverktyg
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfikenPubliceringsdatum2025-09-05Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Karlskoga eller Örebro, beroende på projekt samt önskemål.
• Möjlighet till en tillsvidareanställning via oss på Academic Work och en fast månadslön
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114308". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9493244