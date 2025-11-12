Systemingenjör till Saab Training - utveckla framtidens försvarssystem
2025-11-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Vill du arbeta med
teknik i absolut framkant och bidra till att utveckla avancerade
försvarssystem? Nu söker Saab Training en Systemingenjör till sitt växande team
i Huskvarna. Här får du vara en del av ett innovativt och nyfiket gäng som
utforskar nya teknologier, utvecklar konceptstudier och testar framtidens
systemlösningar i praktiken.Det här är en roll för
dig som vill arbeta brett, utvecklas tekniskt och vara med i en miljö där det
händer mycket. Om rollen som junior systemingenjörSom Systemingenjör hos
Saab Training arbetar du med allt från konceptstudier och kravställning till
praktiska tester och teknikutvärderingar. Teamet ansvarar för att identifiera
och utvärdera nya teknologier exempelvis inom radio, laser och sensorer samt tar fram förslag till hur nya teknologier kan implementeras i Saabs system.Arbetet sker både
teoretiskt och praktiskt: du kan ena dagen simulera systembeteenden i Matlab
eller Python och nästa dag stå ute på testbana och mäta laserprestanda i olika
väderförhållanden.Du blir en viktig del
av ett team som jobbar tvärfunktionellt med flera tekniska discipliner, där
idéer snabbt omsätts till tester, prototyper och förbättringar.Exempel på
arbetsuppgifter:*Utföra teknikstudier
och systemanalyser*Ta fram och kravställa
systemkoncept*Genomföra simuleringar
i Matlab eller Python*Göra praktiska
mätningar och fälttester*Analysera data och
dokumentera resultat*Kommunicera resultat med närliggande funktionerRollen passar dig som
gillar att ha många kontaktytor, växla mellan dator och verkstad och som tycker
det är kul att lära dig nytt. Om digDu är en nyfiken och
driven ingenjör som trivs med att arbeta brett och praktiskt. Du har lätt att
sätta dig in i nya teknikområden och gillar att kombinera analys med
problemlösning.För att lyckas i
rollen ser vi att du har:*Civilingenjörsexamen,
gärna inom teknisk fysik, elektronik eller motsvarande*Kunskaper i Matlab
och/eller Python samt C*B-körkort*Flytande i svenska och
engelska*Genomgå en godkänd säkerhetsprövning Meriterande*Erfarenhet av
systemarbete, sensorer eller radiosystemDet är även
meriterande om du har erfarenhet från försvarsindustrin eller militär bakgrund,
alternativt ett intresse för försvarssystem och deras tillämpningar. Personliga egenskaperSom person är du
kommunikativ, prestigelös och har lätt att samarbeta. Du gillar att dela
kunskap, ställa frågor och hitta lösningar tillsammans med andra. Du har ett
naturligt driv och trivs i en miljö där du får ta ansvar, tänka själv och
påverka din egen utveckling.Det här är en roll där
du får växa och på sikt kan utvecklas. Här får du en nyckelroll där du
är med och formar framtidens tekniska system. Du erbjudsSaab erbjuder en
inspirerande arbetsmiljö med stort tekniskt djup, erfarna kollegor och utrymme
för kreativitet. Du får arbeta i ett inkluderande team som värdesätter lärande
och utveckling. Här finns goda möjligheter att växa både inom teknik och ledarskap. Om företagetSaab är ett ledande
försvars- och säkerhetsföretag som utvecklar teknik och lösningar för att skapa
en tryggare värld. Inom affärsområdet Training & Simulation utvecklar Saab avancerade system för utbildning, träning och teknisk testning -
i nära samarbete med kunder världen över.På enheten i Huskvarna
arbetar man i teknikens absoluta framkant, med fokus på innovation, säkerhet
och kvalitet. Om FramtidenVi på Framtiden
arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors
liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt
kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag.
Framtiden finns på sju orter i Sverige.För den här tjänsten
kommer du att bli anställd hos Framtiden och arbeta som konsult under en period
med möjlighet att övergå i anställning direkt hos Saab. VillkorPlats: HuskvarnaOmfattning: HeltidStart: Enligt
överenskommelseSkicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
